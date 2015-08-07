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    Палкин: «Борьба «Фенербахче» с УЕФА – проблема турецкой команды»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал информацию о иске «Фенербахче» против УЕФА в суд Лозанны на счет участия бразильского легионера «Шахтера» Фреда в матчах квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкой команды.


    «Нет никаких бумаг. Более того, за час до игры мы находились вместе с «Фенербахче», с делегатом УЕФА и при них говорили. Я задал вопрос делегату УЕФА: «Есть ли у вас какие-то бумаги, которые запрещают нам выводить на поле Фреда?» Он ответил: «Нет. Фред может играть». Но при этом «Фенербахче» подает иск против нас. Хотя в частной беседе представитель «Фенербахче» подошел ко мне, сказал: «Вы извините, лично против вас мы ничего не имеем, пытаемся сражаться с УЕФА». Насколько они там пытаются сражаться, это уже, как говорится, их личные проблемы. Если хотят, пусть сражаются», - сказал Палкин

    Источник: ФК «Шахтер»

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    07.08.2015 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 7 августа 2015, 23:21

      грамотное изложение сути проблемы наверное фишка генеральных директоров везде)

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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 20:29

      Она, как злая училка загрузить может если захочет.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 20:27

      С УЕФА тяжело тягаться.

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