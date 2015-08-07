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    Ринат Билялетдинов: «Работнички» - опытный турнирный боец, нас ждет тяжелое испытание»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой казанцы сыграют с «Работничками» из Македонии.

    «Если кто-то считает, что нам достался легкий соперник, он сильно заблуждается. «Работнички» – опытный турнирный боец с сыгранным и боеспособным составом, злая, неуступчивая команда. Имея на игрока меньше, они в дополнительное время сумели забить в Турции «Трабзонспору». Это дорогого стоит. Нас ждет очень тяжелое испытание, и пройти македонскую команду нам будет достаточно сложно», - заявил Билялетдинов

    Первый матч плей-офф пройдет в Скопье 20 августа, ответный - 27 августа в Казани.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.08.2015 17:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 августа 2015, 18:30

      Что же дальше-то делать,если Работнички очень тяжелое испытание.

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      Рейтинг: +10

      alex-kursk 7 августа 2015, 21:53

      Да....Саярыч, видимо помнит как Локомотив вылетел от этих самых РАБОТНИЧКОВ... ОБИДНО ТОГДА БЫЛО ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ! Руюину нельзя так ошибаться, пусть учатся на чужих ошибках!!!

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 7 августа 2015, 20:49

      Вот именно. Могут нагадить запросто.

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      Рейтинг: +11

      dauren amirkhanov 7 августа 2015, 17:52

      РАБОТНИЧКИ?? походу там одни бабы играют))))))

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