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    «Терек» уверенно обыграет «Мордовию», считает Сафонов

    С четвертого тура Премьер-лиги "Бомбардир" запускает битву прогнозов. Сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова.


    В первом матче тура сегодня встретятся «Терек» и «Мордовия». Сафронов прогнозирует уверенную победу «Терека», считая, что должен сыграть фактор своего поля.

    «Прогноз: 2:0. "Терек" играет дома, да и отступать дальше ему уже некуда. Если не наберет три очка, то могут произойти оргвыводы, включая замену тренерского штаба. Кроме того, фактор домашнего поля должен сыграть свою роль», - прогнозирует Сафронов.

    Прогнозы Алексея Сафронова и Ивана Адаменко на весь тур можно посмотреть по этой ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 16:57
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      СС Варяг 7 августа 2015, 21:52

      Не угадал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 20:46

      Ткнуть пальцем в небо многие могут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 20:45

      В них тяжело понять кто эксперт, а кто дилетант

      0
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      Рейтинг: +11

      Archi1968 7 августа 2015, 19:00

      Согласен,но счёт будет 3:0

      0
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