«Терек» уверенно обыграет «Мордовию», считает Сафонов

С четвертого тура Премьер-лиги "Бомбардир" запускает битву прогнозов. Сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова.



В первом матче тура сегодня встретятся «Терек» и «Мордовия». Сафронов прогнозирует уверенную победу «Терека», считая, что должен сыграть фактор своего поля.



«Прогноз: 2:0. "Терек" играет дома, да и отступать дальше ему уже некуда. Если не наберет три очка, то могут произойти оргвыводы, включая замену тренерского штаба. Кроме того, фактор домашнего поля должен сыграть свою роль», - прогнозирует Сафронов.