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    Стали известны даты проведения матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов

    Стали известны даты проведения матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором московский ЦСКА встретится с португальским «Спортингом». Первый матч армейцы проведут в Лиссабоне 18 августа, ответная игра состоится 26 августа.

    Остальные пары:
    Первые матчи:
    18 августа: «Астана» — АПОЕЛ, БАТЭ — «Партизан», «Лацио» — «Байер», «МЮ» — «Брюгге».
    19 августа: «Скендербеу» — «Динамо» (Загреб), «Селтик» — «Мальме», «Базель» — «Маккаби», «Рапид» — «Шахтёр», «Валенсия» — «Монако».
    Ответные матчи:
    25 августа: «Динамо» (Загреб) — «Скендербеу», «Мальме» — «Селтик», «Маккаби» — «Базель», «Шахтёр» — «Рапид», «Монако» — «Валенсия».
    26 августа: АПОЕЛ — «Астана», «Партизан» — БАТЭ, «Байер» — «Лацио», «Брюгге» — «МЮ».

    Источник: УЕФА

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    07.08.2015 16:42
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +10

      QAZAQ ELI 7 августа 2015, 22:04

      Алга Астана Вперед Астана

      0
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      Рейтинг: +27

      uran102 7 августа 2015, 21:00

      удачи армейцам.....

      0
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      Рейтинг: +293

      1897 7 августа 2015, 20:28

      Эх,жаль,что Лацио и ЦСКА играют в один день и,скорее всего,в одно время,так хотелось поболеть за обоих.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 19:20

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 19:19

      Как правило в конце августа и проводят.

      0
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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 7 августа 2015, 17:06

      почему хохлы сеяные а цска нет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +293

      1897 > Алёша Мясной 7 августа 2015, 20:25

      Для того чтобы быть сеяным нужно как минимум неплохо играть в еврокубках.

      1
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      Рейтинг: +51

      Cskaz 7 августа 2015, 16:57

      Вперед ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 августа 2015, 16:52

      Удачи!

      -

      Легко не будет.

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