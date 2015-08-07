Кононов: «Не считаем себя фаворитами в матчах с ХИК»

Астана не без труда прошел ХИК, у них главная мотивация это деньги, Астана забрал большой кусок пирога, теперь они сделают все чтоб забрать хотя бы этот кусок.
Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которым краснодарский клуб сыграет с финским ХИКом.
«ХИК является сильнейшим клубом Финляндии на протяжении уже многих последних лет и достоин уважения за свои достижения. Команда имеет большой опыт выступления в европейских турнирах – каждый год она участвует в Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Поэтому нас ждут далеко не простые игры, и мы себя в них фаворитами не считаем. Перед началом двухматчевого противостояния счет равный, и мы будем биться за победу в каждом из поединков», - сказал Кононов.