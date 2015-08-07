Бабаев: «Слуцкий не хочет уходить из команды после Евро-2016»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не заинтересован в уходе главного тренера Леонида Слуцкого после окончания срока действия соглашения, по которому он будет совмещать свой пост с должностью главного тренера сборной России. Сам Слуцкий также не хочет покидать команду.



"На данную тему не хотелось бы говорить, потому что пока речь шла только о том, чтобы выправить сложнейшую ситуацию в сборной и вывести команду на чемпионат Европы 2016 года, - Мы бы не хотели, чтобы Леонид Викторович уходил из клуба, и он, насколько я знаю, тоже придерживается такого же мнения", - сказал Бабаев.