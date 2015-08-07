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    Бабаев: «Слуцкий не хочет уходить из команды после Евро-2016»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не заинтересован в уходе главного тренера Леонида Слуцкого после окончания срока действия соглашения, по которому он будет совмещать свой пост с должностью главного тренера сборной России. Сам Слуцкий также не хочет покидать команду.


    "На данную тему не хотелось бы говорить, потому что пока речь шла только о том, чтобы выправить сложнейшую ситуацию в сборной и вывести команду на чемпионат Европы 2016 года, - Мы бы не хотели, чтобы Леонид Викторович уходил из клуба, и он, насколько я знаю, тоже придерживается такого же мнения", - сказал Бабаев.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2015 16:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 августа 2015, 19:47

      Помню также Палыча попросили потренировать. Эштреков за главного остался, а после сборной Палыча послали. Некрасиво поступили с ним. Хотя я не думаю, чтобы он со Смородской ужился. Если она Лоськова погнала, а это как Джерард для Ливерпуля. Вообщем удачи Слуцкому.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 7 августа 2015, 18:45

      Его давно уже нужно было выгнать из команды. Тогда ЦСКА не был бы липовым чемпионом и обладателем левейшего серебра, отобранного самым возмутительным образом у Краснодара. После этого наглого присвоения медальки, журналюги НТВ плюс проболтались. Сказали что деньги, полученные за ЛЧ от УЕФА, ЦСКА очень нужны. Галицкому, наверное, они не нужны. Он же владелец Российских фирм и истинно российского клуба, а не контор из стана врагов наших, англо-саксов и клуба, давно не имеющего ничего общего с российской армией.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 > Зенит 2015 7 августа 2015, 19:22

      В принципе к Зениту эти претензии тоже можно отнести.

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      Рейтинг: +326

      SHMEL > Зенит 2015 7 августа 2015, 21:17

      Чего наглотался?Бросай употреблять всякую дрянь.Выскочка с невЫ.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > AK--47 8 августа 2015, 00:57

      Зенит ни у кого не отбирал с помощью административных и прочих ресурсов чужие медали и титулы. Клуб был ранее простым футбольным клубом и не имел привязки, в отличии от того же ЦСКА, Динамо и пр., к каким либо структурам. ЦСКА нужно было просто давно поменять название и перестать присваивать себе заслуги настоящих армейцев, которые всегда были представителями (служащими) ВС СССР.
      А насчёт Слуцкого скажу одно. Сегодня он единственный из отечественных тренеров способных возглавить сборную. Но меня тревожит тот факт, что ЦСКА под его началом перестал играть в хороший, интересный футбол. Игры, как правило серые, скучные и большая часть выигрышей случайны, а порой скандальны.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 августа 2015, 16:50

      А зачем ему уходить,у него в ЦСКА не все плохо

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 августа 2015, 16:40

      А ведь не глуп Леня...После провала сборной,кто его возьмет ??? А провал при нем неизбежен...Мы не чемпионат разыгруем...Что добился Слуцкий в Европе??? Вот чудом Спарту прошли...В защите провал...А ведь это номинальные защитники сборной...Может позвать лучше ребят с Амкара и Краснодара...Огромная ошибка,в том что не назначили Бердыева..Это был реально тренер ,который без звезд добивался результата...Уж здесь вряд ли кто сомневается...Строжайшая дисциплина и полная самоотдача-вот что на надо в первую очередь..Да и бойцов сборной не помешало бы иметь...Со времен Евсеева почти не осталось...Разве что, были Семак и Торбинский..Нет "ДУХА" в сборной...Как можно ставить капитаном флегматика-Широкова ??? А ведь от этого все и идет..Вы забыли позор на последних чемпионатах Мира и Европы...Наши показали себя самой безвольной командой...У них даже желания играть не было...Я уже забыл как выглядят "горящие" глаза...Порой кажется,что играют не в футбол для зрителей,а отбывают повинность на поле...Отрабатывают (если только отрабатывают) бабло...И немалое...Про Капелло уже молчу...Где бы мне найти такую работу,чтобы при увольнении еще миллиардик приплатили...Полный маразм...

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      Рейтинг: +124

      обломов > zico2205 7 августа 2015, 19:30

      И любой другой тренер , занятый работой в клубе то же не был бы глуп !!!Работа в сборной сейчас оплачивается простым человеческим спасибо.Все же клуб -стабильный заработок.Да и дела в сборной могут не пойти.А Бердыев думаю придет готовить сборную к ЧМ !

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