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    Бышовец: «У Слуцкого сегодня удачный день»

    Заслуженный тренер СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Специалист считает, что «Спортинг» - вполне приемлемый соперник для ЦСКА,.


    «Думаю, что у Слуцкого сегодня удачный день. Его можно поздравить с назначением на пост главного тренера сборной России и с тем, что соперник ЦСКА в Лиге чемпионов достался вполне приемлемый. Если бы выпали «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» или «Байер», было бы намного сложнее. У меня ещё свежи в памяти воспоминания финала Кубка УЕФА в 2005 году, когда «армейцы» выиграли трофей. Мне кажется, ещё с тех времен матчи с португальскими командами для наших клубов в целом удачны», - сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 16:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 7 августа 2015, 22:39

      Привет всем ...ВАШ тренер"Спец"Супер ,УДАЧИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 7 августа 2015, 16:24

      Анатолий: на его месте должен был быть я!
      Мутко: научишься качаться на кресле - будешь!

      )))

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