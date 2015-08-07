«Фенербахче» подаст жалобу в Лозанну из-за Фреда

в энторнетах писАли,что УЕФА НЕофициально рекомендовала Шахтёру не выпускать Фреда на ответный матч против Фёнера.в 1й игре не было результата пробы Б и клуб был ни при делах,перед 2й игрой клуб уже знал о её положительном результате,т.е. теперь юристы могут привязывать вклад официально 'хлортиазидного' Фреда в победу над турками...ничего личного,просто бизнес,тем более предупреждали...для Шахтёра денежный штраф здесь будет лёгким испугом,ну а Фреду то дисква 105%...
Руководство «Фенербахче» всерьез намерено продолжить разбирательство в связи с участием в бразильского полузащитника «Шахтера» Фреда в матчах 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.Ожидается, что в ближайшие дни турецкий клуб заявит соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны, сообщает интернет-издание "Шахта".
Напомним, допинг-проба Фреда, взятая у игрока бразильской сборной на Кубке Америке, дала положительный результат