«Фенербахче» подаст жалобу в Лозанну из-за Фреда

Руководство «Фенербахче» всерьез намерено продолжить разбирательство в связи с участием в бразильского полузащитника «Шахтера» Фреда в матчах 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.Ожидается, что в ближайшие дни турецкий клуб заявит соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны, сообщает интернет-издание "Шахта".



Напомним, допинг-проба Фреда, взятая у игрока бразильской сборной на Кубке Америке, дала положительный результат