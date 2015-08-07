Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Фенербахче» подаст жалобу в Лозанну из-за Фреда

    Руководство «Фенербахче» всерьез намерено продолжить разбирательство в связи с участием в бразильского полузащитника «Шахтера» Фреда в матчах 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.Ожидается, что в ближайшие дни турецкий клуб заявит соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны, сообщает интернет-издание "Шахта".


    Напомним, допинг-проба Фреда, взятая у игрока бразильской сборной на Кубке Америке, дала положительный результат

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      FIFA2 7 августа 2015, 16:33

      в энторнетах писАли,что УЕФА НЕофициально рекомендовала Шахтёру не выпускать Фреда на ответный матч против Фёнера.в 1й игре не было результата пробы Б и клуб был ни при делах,перед 2й игрой клуб уже знал о её положительном результате,т.е. теперь юристы могут привязывать вклад официально 'хлортиазидного' Фреда в победу над турками...ничего личного,просто бизнес,тем более предупреждали...для Шахтёра денежный штраф здесь будет лёгким испугом,ну а Фреду то дисква 105%...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 16:20

      Такие споры не бывают легкими.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Snowblind 7 августа 2015, 16:13

      Причём тут Копа Америка и ЛЧ? Ну в упор не понимаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 > Snowblind 7 августа 2015, 16:19

      Его могли наказать дисквалификацией.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > Snowblind 7 августа 2015, 16:20

      Согласен, разная юрисдикция. Хотя очень интересно как этот прецедент разрешат в Лозанне.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11