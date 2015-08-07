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    Генеральный директор «Шахтера»: «Главное теперь - чтобы с нами жребий не сыграл злую шутку»

    Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал результат жеребьевки раунда плей-офф Лиги Чемпионов, по итогам которой соперником донецкого клуба стал венский "Рапид".


    "На предыдущем этапе квалификации нам достался самый сильный соперник - "Фенербахче", но "Шахтер" уверенно переиграл его. Теперь мы будем играть с "Рапидом", которого, не будем скрывать, все считали наиболее желательным итогом жребия. Но, знаете, в жизни всегда так: что-то тебе дается, но что-то и отбирается.

    Главное теперь для нашей команды, чтобы с нами жребий не сыграл злую шутку. А такое в истории "Шахтера" прежде случалось. Надеюсь, никакой недооценки венского клуба на сей раз не случится", - сказал Палкин.

    Источник: УЕФА

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    07.08.2015 15:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Sergi001 7 августа 2015, 16:28

      удачи шахтеру

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    • ...
      Рейтинг: +23

      Трувор 7 августа 2015, 15:26

      Remember "Тимишоара"..

      0
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