Генеральный директор «Шахтера»: «Главное теперь - чтобы с нами жребий не сыграл злую шутку»

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал результат жеребьевки раунда плей-офф Лиги Чемпионов, по итогам которой соперником донецкого клуба стал венский "Рапид".



"На предыдущем этапе квалификации нам достался самый сильный соперник - "Фенербахче", но "Шахтер" уверенно переиграл его. Теперь мы будем играть с "Рапидом", которого, не будем скрывать, все считали наиболее желательным итогом жребия. Но, знаете, в жизни всегда так: что-то тебе дается, но что-то и отбирается.



Главное теперь для нашей команды, чтобы с нами жребий не сыграл злую шутку. А такое в истории "Шахтера" прежде случалось. Надеюсь, никакой недооценки венского клуба на сей раз не случится", - сказал Палкин.