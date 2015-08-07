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    Генеральный директор «Спортинга»: «Мы пройдем ЦСКА»

    Генеральный директор лиссабонского «Спортинга» Октавиу Машаду прокомментировал результаты жеребьёвки плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником португальцев по итогам жребия стал московский ЦСКА.


    «Жеребьёвка есть жеребьёвка. Тут нет смысла расстраиваться или праздновать. ЦСКА - это хорошая команда и у нас, определённо, будут трудности. Пройти в групповой этап Лиги чемпионов - очень важно, как с точки зрения престижа, так и финансов. С учётом качества игры, которое мы показываем, мы уверены, что пройдём дальше. Этого мы хотим и на это надеемся», сказал Машаду.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 15:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11

      диманский 7 августа 2015, 18:34

      Главное на выезде не проиграть и все. Должны пройти на 75 процентов. А если думбия вернётся до матча то 100% пройдут

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 7 августа 2015, 18:09

      Ну-ну видели мы таких проходильщиков.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 августа 2015, 17:30

      Желаю конечно ЦСКА удачи,но с такой игрой могут и не пойти дальше

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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 7 августа 2015, 16:21

      Конечно пойдете. В коншне уже кони старые.

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 7 августа 2015, 16:15

      Товарищ Машаду, Слуцкий, не вставая с кресла, вас "укачает" во всех смыслах.)

      -1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Grelas 7 августа 2015, 16:25

      Это если на него смотреть.. Он так шатается в кресле что всех ушатает..

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 16:10

      Спортинг очень серьезная команда, один из лидеров Португальского чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 августа 2015, 15:49

      Спортинг в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 7 августа 2015, 15:32

      Хотелось бы чтобы кони обыграли португалов, но с такой игрой, какую последние годы показывает ЦСКА, сделать это будет сложно.

      1
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      Рейтинг: +17

      adebade 7 августа 2015, 15:30

      А вообще повезло ЦфРКА со Спортингом,самая слабая из всех возможных команд.

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 7 августа 2015, 15:20

      Думбия нам и досвидания спортинг

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      Рейтинг: +25

      Оззи > rifcenter вернулся 7 августа 2015, 15:28

      Да,нужен Думбия!!!И чтобы вся команда без потерь(травм,дискв.)И Спортинг останется за бортом!!!Болеем за наших!!!

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Оззи 7 августа 2015, 16:27

      Нужен, нужен Думбия... пендали некому выпрашивать же

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