Генеральный директор «Спортинга»: «Мы пройдем ЦСКА»

Генеральный директор лиссабонского «Спортинга» Октавиу Машаду прокомментировал результаты жеребьёвки плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником португальцев по итогам жребия стал московский ЦСКА.



«Жеребьёвка есть жеребьёвка. Тут нет смысла расстраиваться или праздновать. ЦСКА - это хорошая команда и у нас, определённо, будут трудности. Пройти в групповой этап Лиги чемпионов - очень важно, как с точки зрения престижа, так и финансов. С учётом качества игры, которое мы показываем, мы уверены, что пройдём дальше. Этого мы хотим и на это надеемся», сказал Машаду.