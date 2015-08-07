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    Думбия может вернуться в ЦСКА

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может вернуться в ЦСКА. Армейский клуб намерен предложить за годичную аренду ивуарийца 4 миллиона евро с обязательством последующего выкупа за 6 миллионов . Таким образом, трансфер футболиста, который зимой был продан «Роме» за 15 миллионов, обойдется ЦСКА в 10 миллионов.


    Представители ЦСКА провели переговоры с руководством «Ромы». Условия москвичей устроили римлян, но итальянцы желают взять небольшую паузу и подождать, не появятся ли более выгодные предложения.

    Источник: Известия

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    07.08.2015 14:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 7 августа 2015, 18:04

      Ждём назад в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 августа 2015, 16:08

      Будет как с Вагнером...Уход-возвращение...Уход-возвращение...Уход-возвращение...

      0
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      Рейтинг: +22

      Genario 7 августа 2015, 15:51

      Очень ждём прежнего Думбия!

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 7 августа 2015, 15:34

      И сразу, к сожалению, у него спина заболит.

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      Рейтинг: +56

      Figvam 7 августа 2015, 15:02

      Сейду был хорош когда-то, слов нет. Но у него был стимул- попасть в европейский супер клуб. А ныне, с мотивацией у этого уже немолодого игрока, возможны большие проблемы.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 15:00

      ждём с

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 августа 2015, 14:58

      Может.Но не схочет.

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