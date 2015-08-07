Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может вернуться в ЦСКА. Армейский клуб намерен предложить за годичную аренду ивуарийца 4 миллиона евро с обязательством последующего выкупа за 6 миллионов . Таким образом, трансфер футболиста, который зимой был продан «Роме» за 15 миллионов, обойдется ЦСКА в 10 миллионов.



Представители ЦСКА провели переговоры с руководством «Ромы». Условия москвичей устроили римлян, но итальянцы желают взять небольшую паузу и подождать, не появятся ли более выгодные предложения.