Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы

Кайрат проход!
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.
"Альтах" – "Белененсеш"
"Жилина" – "Атлетик"
"Стяуа" – "Русенборг"
"Заря" – "Легия"
"Витория" (Пльзень) – "Войводина"
"Милсами" – "Сент-Этьен"
"Яблонец" – "Аякс"
"Янг Бойз" – "Карабах"
"Мельде" – "Стандард"
ПАОК – "Брондбю"
"Бордо" – "Кайрат"
"Лех" – "Видеотон"
"Динамо" (Минск) – "Зальцбург"
"Работнички" – "Рубин"
"Слован" – "Хайдук"
"Атромитос" – "Фенербахче"
"Панатинаикос" – "Габала"
"Саутгемптон" – "Мидтъюлланд"
"Астра" – АЗ
"Одд" – "Боруссия" (Дортмунд)
"Краснодар" – ХИК
"Тун" – "Спарта"
Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.