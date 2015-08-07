Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы





Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.

"Альтах" – "Белененсеш"

"Жилина" – "Атлетик"

"Стяуа" – "Русенборг"

"Заря" – "Легия"

"Витория" (Пльзень) – "Войводина"

"Милсами" – "Сент-Этьен"

"Яблонец" – "Аякс"

"Янг Бойз" – "Карабах"

"Мельде" – "Стандард"

ПАОК – "Брондбю"

"Бордо" – "Кайрат"

"Лех" – "Видеотон"

"Динамо" (Минск) – "Зальцбург"

"Работнички" – "Рубин"

"Слован" – "Хайдук"

"Атромитос" – "Фенербахче"

"Панатинаикос" – "Габала"

"Саутгемптон" – "Мидтъюлланд"

"Астра" – АЗ

"Одд" – "Боруссия" (Дортмунд)

"Краснодар" – ХИК

"Тун" – "Спарта"

Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.