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    Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы


    Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.
    "Альтах" – "Белененсеш"
    "Жилина" – "Атлетик"
    "Стяуа" – "Русенборг"
    "Заря" – "Легия"
    "Витория" (Пльзень) – "Войводина"
    "Милсами" – "Сент-Этьен"
    "Яблонец" – "Аякс"
    "Янг Бойз" – "Карабах"
    "Мельде" – "Стандард"
    ПАОК – "Брондбю"
    "Бордо" – "Кайрат"
    "Лех" – "Видеотон"
    "Динамо" (Минск) – "Зальцбург"
    "Работнички" – "Рубин"
    "Слован" – "Хайдук"
    "Атромитос" – "Фенербахче"
    "Панатинаикос" – "Габала"
    "Саутгемптон" – "Мидтъюлланд"
    "Астра" – АЗ
    "Одд" – "Боруссия" (Дортмунд)
    "Краснодар" – ХИК
    "Тун" – "Спарта"
    Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.

    Источник: УЕФА

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    07.08.2015 14:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Trener Sala 8 августа 2015, 09:46

      Кайрат проход!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 7 августа 2015, 20:08

      Ворсклу жалко.Глупо выбыли

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 7 августа 2015, 15:23

      Удачи российским клубам!

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan 7 августа 2015, 15:01

      Да уж, с Легией придёттся хорошо повозиться. Сильный соперник.

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      Рейтинг: +8

      Dimasko_Kras 7 августа 2015, 14:59

      Слован-Хайдук это как? Другая команда?

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Dimasko_Kras 7 августа 2015, 15:24

      Слован (Либерец)

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 14:57

      неплохой расклад

      0
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      Рейтинг: +9

      ES ES 7 августа 2015, 14:52

      Удачи всем постсоветским командам!

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