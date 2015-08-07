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    Лебедев: «Слуцкий будет отдавать предпочтение клубу»

    Бывший кандидат на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером сборной России.

    «Назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России – ошибка. Совмещение не принесёт пользы ни клубу, ни сборной. Думаю, руководство ЦСКА ставит перед тренером высокие задачи в Лиге чемпионов. Поэтому Слуцкий будет уделять больше внимания ЦСКА. Помимо этого, вряд ли мы можем надеяться на объективность главного тренера сборной при подборе игроков. Очевидно, что предпочтение будет отдано «армейцам».
    Будущий наставник национальной команды должен быть полностью освобождён от работы в клубе. Среди российских специалистов я подобной кандидатуры не вижу», - сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 13:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      kastazdes 7 августа 2015, 16:40

      бомбануло чинуша

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 16:28

      Даже политики стараются усилить власть в российском футболе.

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 15:03

      Это как дополнительный турнир - так шо проблем совсем не будет лишних

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 > 3eмлянин 7 августа 2015, 16:30

      Может если будет назначен хороший второй тренер, на него и ляжет основная нагрузка по подготовке команды.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2015, 14:35

      Леня молодой и жирный справится

      0
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      Рейтинг: +11

      slam. 7 августа 2015, 14:32

      Что это вдруг у Лебедева бомбит?

      0
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      Рейтинг: +29

      Ki85 7 августа 2015, 14:02

      Странно что не сказал наоборот, что Лёня будет своим ребятам отдых давать, а брать в сборную игроков зенита спартака и тд, чтобы они травмы получали и гонять их на тренировках до такой степени, чтобы они в матчах с цска ели ноги передвигали))

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