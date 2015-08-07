Лебедев: «Слуцкий будет отдавать предпочтение клубу»

Бывший кандидат на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером сборной России.

«Назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России – ошибка. Совмещение не принесёт пользы ни клубу, ни сборной. Думаю, руководство ЦСКА ставит перед тренером высокие задачи в Лиге чемпионов. Поэтому Слуцкий будет уделять больше внимания ЦСКА. Помимо этого, вряд ли мы можем надеяться на объективность главного тренера сборной при подборе игроков. Очевидно, что предпочтение будет отдано «армейцам».

Будущий наставник национальной команды должен быть полностью освобождён от работы в клубе. Среди российских специалистов я подобной кандидатуры не вижу», - сказал Лебедев.