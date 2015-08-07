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    Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:

    Путь чемпионов:
    «Астана» (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)
    «Скендербеу» (Албания) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)
    «Селтик» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция)
    «Базель» (Швейцария) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
    «БАТЭ» (Беларусь) — «Партизан» (Сербия)
    Путь представителей лиг:
    «Лацио» (Италия) — «Байер» (Германия)
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия)
    «Спортинг» (Португалия) — ЦСКА (Россия)
    «Рапид» (Австрия) — «Шахтeр» (Украина)
    «Валенсия» (Испания) — «Монако» (Франция)

    Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.


    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 13:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Trener Sala 8 августа 2015, 09:43

      В перёд СНГ!

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 7 августа 2015, 15:34

      Не хочется терять кого-то из пары Валенсия Монако, обе команды симпатичные. ЦСКА удачи!

      0
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      Рейтинг: +9

      ES ES > Caesar555 7 августа 2015, 16:05

      Конечно жаль( обе команды достойны играть в групповом этапе ЛЧ. Пусть победит сильнейший, буду болеть за красивый футбол!)

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > ES ES 7 августа 2015, 17:54

      Думаю, что Монако пройдет дальше.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 августа 2015, 13:51

      Астане и БАТЭ удачи!Вполне по силам выйти в группу. Для Астаны так это вообще будет событие мирового масштаба! Ну а ЦСКА если наладит дела в защите,то обязательно пройдут Спортинг. Удачи армейцам!

      1
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      Рейтинг: +22

      Genario 7 августа 2015, 13:45

      ЦСКА и Астане желаю побед!

      0
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      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 7 августа 2015, 13:40

      не повезло спортингу!

      -1
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      Рейтинг: +28

      Spark333 7 августа 2015, 13:35

      ЦСКА вперед!!!

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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 7 августа 2015, 13:30

      Астане большой удачи!

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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 августа 2015, 13:29

      Все в наших руках. Выиграем у Спортинга - большой шанс обойти в таблице коэффициентов Португалию. А если Валенсия обыграет Монако, то и Францию.

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