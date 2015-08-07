Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В перёд СНГ!
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:
Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:
Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.
В перёд СНГ!
Не хочется терять кого-то из пары Валенсия Монако, обе команды симпатичные. ЦСКА удачи!
ЦСКА и Астане желаю побед!
не повезло спортингу!
ЦСКА вперед!!!
Астане большой удачи!