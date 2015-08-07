Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:





Путь чемпионов:

«Астана» (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)

«Скендербеу» (Албания) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Селтик» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция)

«Базель» (Швейцария) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)

«БАТЭ» (Беларусь) — «Партизан» (Сербия)

Путь представителей лиг:

«Лацио» (Италия) — «Байер» (Германия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия)

«Спортинг» (Португалия) — ЦСКА (Россия)

«Рапид» (Австрия) — «Шахтeр» (Украина)