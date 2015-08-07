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    Де Хеа не сыграет с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал сообщил, что голкипер команды Давид Де Хеа не сыграет в матче 1-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". Место в воротах займет Серхио Ромеро.


    "Давид не будет играть. Я думаю о человеке не только как об игроке. И думаю, что Де Хеа не готов справиться с задачей", - сказал ван Гаал.

    Напомним, что ранее наставник манкунианцев попросил руководство клуба как можно быстрее продать голкипера в "Реал". Встреча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" состоится в 8 августа, начало матча в 15: 45 мск.

    Источник: BBC

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    07.08.2015 12:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21

      kirrik 7 августа 2015, 14:42

      ДДХ на лавку посадит Ван Гаал, 100%. Если не продадут, то будет весь год полировать скамейку. Если честно, я бы тоже так сделал. А то больно повадно становится, надо учить выскочек. При всем уважении, но за Ди Марией может потянуться целая чехарда таких происшествий и дестабилизации в составе.

      1
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      Рейтинг: +11

      Snowblind > kirrik 7 августа 2015, 16:12

      Если посадит, то и правильно сделает. Клуб из него звезду сделал, а он раз так хочет в Реал, пускай сил набирается на лавочке.

      -1
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      Рейтинг: +10

      WaR76 > Snowblind 7 августа 2015, 18:52

      Он отличный игрок и глупо из мести заставлять его полировать скамейку

      0
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      Рейтинг: +11

      Snowblind > WaR76 8 августа 2015, 07:48

      Ничего страшного. Реал получит то, что хочет, а у МЮ ещё вратари есть. Не такого класса, конечно, но Ромеро тоже должен быть ничего.

      0
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 7 августа 2015, 13:34

      если остался,то должен играть

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      Рейтинг: +19

      Bonduranty > ManUtd1972 7 августа 2015, 13:56

      Будет забавно если он специально пропускать станет и это будет причиной провала сезона для довольно сильного МЮ

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