Де Хеа не сыграет с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал сообщил, что голкипер команды Давид Де Хеа не сыграет в матче 1-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". Место в воротах займет Серхио Ромеро.



"Давид не будет играть. Я думаю о человеке не только как об игроке. И думаю, что Де Хеа не готов справиться с задачей", - сказал ван Гаал.



Напомним, что ранее наставник манкунианцев попросил руководство клуба как можно быстрее продать голкипера в "Реал". Встреча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" состоится в 8 августа, начало матча в 15: 45 мск.