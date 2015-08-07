Газзаев: «Я категорически против совмещения»

Слуцкий ничего не изменит...Непонятно,почему не Бердыев??? Он уже устал доказавать,что без звезд можно играть очень достойно...(Несколько чемпионств, обыгрыш Барсы и т.д.)...А что Слуцкий добился на международной арене???Позорные игры в ЛЧ (Рому вспомните) ??? Не будет толку,вот увидите...Нужна предельная самоотдача и строжайшая дисциплина..А Леня этого не сможет...Уж тогда лучше Хомуху...
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал назначание наставника ЦСКА Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России. Специалист сомневается, что совмещение постов принесет пользу сборной.
«Во-первых, я приветствую, что главным тренером национальной команды наконец-то назначен отечественный специалист. Это очень важно.
Во-вторых, я считаю, что с тренером, который будет возглавлять команду не только в матчах отбора Евро-2016, но и будет готовить ее к чемпионату мира 2018 года, необходимо определиться уже сейчас.
В-третьих, я категорически против совмещения постов главного тренера в клубе и сборной. Я оказался в такой ситуации в 2002 году, и, поверьте, работать в подобных условиях очень непросто. Тренировать сборную должен освобожденный от клубной работы специалист. В противном случае, каким бы объективным он ни был, в некоторых моментах к вопросам комплектования состава и подготовки он будет подходить субъективно. Будет конфликт интересов», - рассказал Газзаев.