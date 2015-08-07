Газзаев: «Я категорически против совмещения»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал назначание наставника ЦСКА Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России. Специалист сомневается, что совмещение постов принесет пользу сборной.



«Во-первых, я приветствую, что главным тренером национальной команды наконец-то назначен отечественный специалист. Это очень важно.



Во-вторых, я считаю, что с тренером, который будет возглавлять команду не только в матчах отбора Евро-2016, но и будет готовить ее к чемпионату мира 2018 года, необходимо определиться уже сейчас.



В-третьих, я категорически против совмещения постов главного тренера в клубе и сборной. Я оказался в такой ситуации в 2002 году, и, поверьте, работать в подобных условиях очень непросто. Тренировать сборную должен освобожденный от клубной работы специалист. В противном случае, каким бы объективным он ни был, в некоторых моментах к вопросам комплектования состава и подготовки он будет подходить субъективно. Будет конфликт интересов», - рассказал Газзаев.