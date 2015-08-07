Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Я категорически против совмещения»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал назначание наставника ЦСКА Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России. Специалист сомневается, что совмещение постов принесет пользу сборной.


    «Во-первых, я приветствую, что главным тренером национальной команды наконец-то назначен отечественный специалист. Это очень важно.

    Во-вторых, я считаю, что с тренером, который будет возглавлять команду не только в матчах отбора Евро-2016, но и будет готовить ее к чемпионату мира 2018 года, необходимо определиться уже сейчас.

    В-третьих, я категорически против совмещения постов главного тренера в клубе и сборной. Я оказался в такой ситуации в 2002 году, и, поверьте, работать в подобных условиях очень непросто. Тренировать сборную должен освобожденный от клубной работы специалист. В противном случае, каким бы объективным он ни был, в некоторых моментах к вопросам комплектования состава и подготовки он будет подходить субъективно. Будет конфликт интересов», - рассказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 августа 2015, 16:15

      Слуцкий ничего не изменит...Непонятно,почему не Бердыев??? Он уже устал доказавать,что без звезд можно играть очень достойно...(Несколько чемпионств, обыгрыш Барсы и т.д.)...А что Слуцкий добился на международной арене???Позорные игры в ЛЧ (Рому вспомните) ??? Не будет толку,вот увидите...Нужна предельная самоотдача и строжайшая дисциплина..А Леня этого не сможет...Уж тогда лучше Хомуху...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 августа 2015, 16:06

      Что изменится если определить сборной постоянного тренера сейчас? Задачей РФС стояло поставить тренера, который сможет вывести сборную на ЕВРО. Надеются на Слуцкого, почему бы и нет, сделал ЦСКА 2 раза чемпионом. Какая разница кого сейчас ставить, игру это сильно не изменит, а вот моральный дух и отношение игроков да. Хиддинк тоже совмещал временно, когда в Челси работал, никто не пострадал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Nesterenko 7 августа 2015, 16:29

      Мы не чемпионат разыгруем...Что добился Слуцкий в Европе??? Да и чудом Спарту прошли...В защите провал...А ведь это номинальные защитники сборной...Может позвать лучше ребят с Амкара и Краснодара...Да и бойцов сборной не помешало бы иметь...Со времен Евсеева почти не осталось...Разве что, были Семак и Торбинский..Нет "ДУХА" в сборной...Как можно ставить капитаном флегматика-Широкова ??? А ведь от этого все и идет..Вы забыли позор на последних чемпионатах Мира и Европы...Наши показали себя самой безвольной командой...У них даже желания играть не было...Я уже забыл как выглядят "горящие" глаза...Порой кажется,что играют не в футбол для зрителей,а отбывают повинность на поле...Отрабатывают (если только отрабатывают) бабло...И немалое...Про Капелло уже молчу...Где бы мне найти такую работу,чтобы при увольнении еще миллиардик приплатили...Полный маразм...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > zico2205 7 августа 2015, 16:43

      Нет смысла сейчас суетиться и ругаться про того, кого сейчас назначили. Если бы сейчас пришел на 4 игры условный Лёв сборная бы всех выиграла? Нет. А что касается Капелло, то конечно правильно что его убрали, но при этом почему те же игроки не бежали против Австрийцев, почему им по-барабану на матч? Сомневаюсь что у Капелло была тактика "Стоять и ничего не делать". У Слуцкого конечно нету опыта со сборной, но если он выведет их на Евро и там допустим они сыграют нормально, почему бы его и не оставить. А то что у ЦСКА состав один и тот же, так это и при Газаеве было, и при Зико. Там скорее политика клуба такая, разве Слуцкий сделал плохие КС или Москву, клубы нормально играли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      shtair 7 августа 2015, 14:31

      Вакансия закрыта Гергич

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      СС Варяг 7 августа 2015, 14:12

      Сборная большая ответственность! Совмещение повредит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 7 августа 2015, 14:07

      Конечно против. Ведь сам хотел же стать главным тренером сборной. Правда отдать должное Газзаеву нужно. Ведь при нём ЦСКА был настоящим , а не липовым, как при Слуцком, чемпионом. Да и в Европе два трофея с тем же ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 7 августа 2015, 14:04

      газзаева жаба душит что не его поставили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 августа 2015, 14:01

      Согласен!Совмещение не есть хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Дидье 7 августа 2015, 13:57

      Газзаев как насчет объедененного чкмпионата.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Genario 7 августа 2015, 12:58

      Валерий Георгиевич прав во всём!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11