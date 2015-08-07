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    Мутко: «Второй тренер сборной будет освобожденным»

    Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что в сборной России появится должность второго тренера. Министр подчеркнул, что этот специалист будет освобожден от клубной работы.


    «Кандидатуры в штаб Леонида Слуцкого есть, Леонид Викторович объявит их сам, это теперь его задача. Серьезных изменений не будет, только ряд точечных изменений. Но точно появится фигура второго тренера, который будет освобожден, будет все время работать в штабе, наблюдать за чемпионатом, за кандидатами, который будет все время на связи с главным тренером. Леонид Викторович назовет ее сам», - заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2015 12:26
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 августа 2015, 16:54

      Джанго?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Светлу 7 августа 2015, 13:43

      Бородюк)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 13:34

      На второго тренера сборной основной объем работы и ляжет скорее всего.

      0
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      Рейтинг: +73

      7582145698 7 августа 2015, 13:17

      Онопыч

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Skruf 7 августа 2015, 12:58

      Ну Семак кто ж еще

      0
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