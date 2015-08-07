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    Мутко: «К чемпионату мира команду будет готовить освобожденный тренер»

    Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что к домашнему чемпионату мира 2018 года сборную России должен готовить тренер, освобожденный от клубной работы. Сегодня РФС объявил о том, что до конца отбора к Евро-2016 сборную будет возглавлять Леонид Слуцкий.


    «С одной стороны, нам нужно сейчас провести хорошо всего четыре игры, если понадобится – еще две стыковые, с другой – все основные тренеры были заняты, неправильно было бы сейчас выдергивать кого-то. Так что решим задачу по выходу на чемпионат Европы и будем решать дальше. Естественно, к чемпионату мира команду должен готовить освобожденный тренер, но это будет следующая задача. Сейчас задача номер один – провести четыре игры на высоком уровне и попробовать попасть на чемпионат Европы», - сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2015 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      ЛФК Патриот Краснодар 7 августа 2015, 16:29

      Бывший зэк?

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