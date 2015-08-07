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    Слуцкий: «Отказаться от сборной я не мог»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение на пост наставника сборной России.

    «Руководство российского футбола вышло на наш клуб с просьбой позволить мне возглавить сборную на ближайшие четыре месяца. Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась национальная команда, отказаться от предложения я не мог. Руководить сборной своей страны — большая честь и ответственность. Конечно, придётся нелегко, но я благодарен за оказанное мне доверие. Также благодарен ПФК ЦСКА за то, что мне разрешили совмещение. Приложу все усилия, чтобы подготовка к решающим матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2016 никак не сказалась на ситуации в клубе», - сказал тренер.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.08.2015 11:44
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +129

      DAD81 9 августа 2015, 00:17

      Я же пожелал удачи новому главному тренеру сборной. Разве это не значит, что мне не безразлично ее выступление?

      0
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 8 августа 2015, 10:42

      как Капелле будут платить

      0
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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 7 августа 2015, 23:58

      Надеюсь все у него получится....хоть и мается все время на скамейке

      0
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      Рейтинг: +9

      stom 7 августа 2015, 16:12

      Лучший русский тренер на данный момент, возможно в будущем им будет Дима Аленечев.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 августа 2015, 15:41

      Мамая не забудь в сборную взять

      0
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 7 августа 2015, 13:44

      Сильный тренер.Который будет отвечать за игру сборной, а не просто зарабатывать деньги.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 13:29

      Слуцкий на самом деле один из флагманов российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +40

      Gaverx 7 августа 2015, 12:58

      Только пожалуйста, убери Акинфеева из рамы в сборной. Он уже давно не первый кипер страны, это пора понимать.

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 августа 2015, 12:48

      Фаст фуд для всей сборной в раздевалку!

      2
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 7 августа 2015, 12:38

      Ну вот и дожили! Человек, угробивший ЦСКА, становится главным тренером сборной.

      2
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      Рейтинг: +10

      Геннадий Орлов > Зенит 2015 7 августа 2015, 12:49

      2 чемпионства, 2 кубка, 2 суперкубка. Угробил, говоришь? А у зенита со 150млн вливаниями 1 чемпионство и 1 суперкубок

      0
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      Рейтинг: +35

      BDA81 > Геннадий Орлов 7 августа 2015, 13:01

      Ты на результат то не смотри,смотри глубже. Он в ЦСКА на старом багаже выезжает. Новых идей ноль, получается он не развивается,а деградирует.

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      Рейтинг: +459

      sour12 > BDA81 7 августа 2015, 13:44

      ага новых идей ноль Фернандес уже почти в сборной Бразилии,Мус был тинэйджер полузащитник теперь лучший форвард Нигерии,Ерёменко за сезон в ЦСКА стал лучшим игроком РФПЛ...и так далее...стадион у ЦСКА 40 тыс. мест уже почти сдан, а у Газпромтимы уже 10 лет строят ))))))))))))) короче ты упоротый недалёкий человек тебе бы лишь оскорбить кого то, а радоваться успеху других ты не умеешь ты жалкий человек.

      2
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Геннадий Орлов 7 августа 2015, 19:04

      Чемпионства эти, честно говоря, с душком. Первое на юбилей по приказу кремля подарили, второе по случаю у Локо купили. Там Зениту Спалетти нагадил и пришлось тренера менять посреди чемпионата. Ну а уж серебро 2014/2015 г. по наглости его приобретения, перешло все границы разумного. Насчёт кубков спорить не буду, так как они завоёваны честно.

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      Рейтинг: +10

      Геннадий Орлов > Зенит 2015 8 августа 2015, 12:31

      лол. зениту говорить о честности? если проебали чемпионства, то нех ныть

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