Слуцкий: «Отказаться от сборной я не мог»

Я же пожелал удачи новому главному тренеру сборной. Разве это не значит, что мне не безразлично ее выступление?
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение на пост наставника сборной России.
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение на пост наставника сборной России.
Я же пожелал удачи новому главному тренеру сборной. Разве это не значит, что мне не безразлично ее выступление?
Надеюсь все у него получится....хоть и мается все время на скамейке
Лучший русский тренер на данный момент, возможно в будущем им будет Дима Аленечев.
Мамая не забудь в сборную взять
Сильный тренер.Который будет отвечать за игру сборной, а не просто зарабатывать деньги.
Слуцкий на самом деле один из флагманов российского футбола.
Только пожалуйста, убери Акинфеева из рамы в сборной. Он уже давно не первый кипер страны, это пора понимать.
Фаст фуд для всей сборной в раздевалку!
Ну вот и дожили! Человек, угробивший ЦСКА, становится главным тренером сборной.
2 чемпионства, 2 кубка, 2 суперкубка. Угробил, говоришь? А у зенита со 150млн вливаниями 1 чемпионство и 1 суперкубок
Ты на результат то не смотри,смотри глубже. Он в ЦСКА на старом багаже выезжает. Новых идей ноль, получается он не развивается,а деградирует.
ага новых идей ноль Фернандес уже почти в сборной Бразилии,Мус был тинэйджер полузащитник теперь лучший форвард Нигерии,Ерёменко за сезон в ЦСКА стал лучшим игроком РФПЛ...и так далее...стадион у ЦСКА 40 тыс. мест уже почти сдан, а у Газпромтимы уже 10 лет строят ))))))))))))) короче ты упоротый недалёкий человек тебе бы лишь оскорбить кого то, а радоваться успеху других ты не умеешь ты жалкий человек.
Чемпионства эти, честно говоря, с душком. Первое на юбилей по приказу кремля подарили, второе по случаю у Локо купили. Там Зениту Спалетти нагадил и пришлось тренера менять посреди чемпионата. Ну а уж серебро 2014/2015 г. по наглости его приобретения, перешло все границы разумного. Насчёт кубков спорить не буду, так как они завоёваны честно.
лол. зениту говорить о честности? если проебали чемпионства, то нех ныть