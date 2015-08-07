Слуцкий: «Отказаться от сборной я не мог»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение на пост наставника сборной России.

«Руководство российского футбола вышло на наш клуб с просьбой позволить мне возглавить сборную на ближайшие четыре месяца. Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась национальная команда, отказаться от предложения я не мог. Руководить сборной своей страны — большая честь и ответственность. Конечно, придётся нелегко, но я благодарен за оказанное мне доверие. Также благодарен ПФК ЦСКА за то, что мне разрешили совмещение. Приложу все усилия, чтобы подготовка к решающим матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2016 никак не сказалась на ситуации в клубе», - сказал тренер.