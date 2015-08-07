Симонян: «Слуцкий заслужил работу в сборной»

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян прокомментировал назначения Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.

«Возглавлять национальную сборную страны – это большая честь и огромная ответственность. Для футбольного тренера – это, как правило, вершина профессиональной карьеры. Очень рад тому, что после девятилетнего перерыва у руля сборной встал российский специалист, который заслужил это право своей успешной работой в одном из лучших отечественных футбольных клубов. Впереди у национальной команды решающие матчи в борьбе за путевку на Чемпионат Европы, который пройдет во Франции. Желаю Леониду Слуцкому, его тренерскому штабу и футболистам радовать многочисленных болельщиков яркой, результативной игрой и добиться поставленной цели!», - сказал Симонян.