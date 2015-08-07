Жеребьевка раунда плей-офф ЛЕ — в 14:00 по Москве

В 14:00 по Москве в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Участие в ней примут российские «Рубин» и «Краснодар».

Возможные соперники казанцев: «Хайдук» (Хорватия), «Атромитос» (Греция), «Динамо» (Беларусь), «Видеотон» (Венгрия), «Работнички» (Македония), «Кайрат» (Казахстан).

Возможные соперники кубанцев: ХИК (Финляндия), «Астра» (Албания), «Мидтъюлланд» (Дания), «Одд Гренланд» (Норвегия), «Габала» (Азербайджан).