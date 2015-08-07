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    Жеребьевка раунда плей-офф ЛЕ — в 14:00 по Москве

    В 14:00 по Москве в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Участие в ней примут российские «Рубин» и «Краснодар».

    Возможные соперники казанцев: «Хайдук» (Хорватия), «Атромитос» (Греция), «Динамо» (Беларусь), «Видеотон» (Венгрия), «Работнички» (Македония), «Кайрат» (Казахстан).
    Возможные соперники кубанцев: ХИК (Финляндия), «Астра» (Албания), «Мидтъюлланд» (Дания), «Одд Гренланд» (Норвегия), «Габала» (Азербайджан).

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 11:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      fanat-vrn 7 августа 2015, 13:00

      Обязаны проходить в групповой этап, причём очень уверенно!

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      Рейтинг: +108

      Axidan 7 августа 2015, 12:56

      С удовольствием посмотрел бы на Заря - Рубин или Краснодар. А ЛЧ на Шахтёр - ЦСКА.

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      Рейтинг: +15

      socc57 7 августа 2015, 11:45

      Несеяные команды в Лиге Европы: «Русенборг», «Карабах», «Хайдук», ХИК, «Атромитос», «Заря», «Тун», «Мольде», «Астра», «Баумит Яблонец», «Динамо» (Минск), «Жилина», «Мидтьюлланн», «Видеотон», «Брондбю», «Войводина», «Альтах», «Работнички», «Милсами», «Одд», «Габала», «Кайрат».

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      Рейтинг: +15

      socc57 7 августа 2015, 11:45

      Сеяные команды в Лиге Европы: «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс», «Рубин», «Атлетик», «АЗ Алкмар», «Ред Булл Зальцбург», «Виктория Пльзень», ПАОК, «Стяуа», «Янг Бойз», «Спарта», «Фенербахче», «Стандард», «Легия», «Бордо», «Панатинаикос», «Лех», «Сент-Этьен», «Слован» (Либерец), «Саутгемптон», «Краснодар», «Белененсеш».

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