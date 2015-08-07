Жеребьевка раунда плей-офф ЛЕ — в 14:00 по Москве

Обязаны проходить в групповой этап, причём очень уверенно!
В 14:00 по Москве в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Участие в ней примут российские «Рубин» и «Краснодар».
В 14:00 по Москве в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Участие в ней примут российские «Рубин» и «Краснодар».
Обязаны проходить в групповой этап, причём очень уверенно!
С удовольствием посмотрел бы на Заря - Рубин или Краснодар. А ЛЧ на Шахтёр - ЦСКА.
Несеяные команды в Лиге Европы: «Русенборг», «Карабах», «Хайдук», ХИК, «Атромитос», «Заря», «Тун», «Мольде», «Астра», «Баумит Яблонец», «Динамо» (Минск), «Жилина», «Мидтьюлланн», «Видеотон», «Брондбю», «Войводина», «Альтах», «Работнички», «Милсами», «Одд», «Габала», «Кайрат».
Сеяные команды в Лиге Европы: «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс», «Рубин», «Атлетик», «АЗ Алкмар», «Ред Булл Зальцбург», «Виктория Пльзень», ПАОК, «Стяуа», «Янг Бойз», «Спарта», «Фенербахче», «Стандард», «Легия», «Бордо», «Панатинаикос», «Лех», «Сент-Этьен», «Слован» (Либерец), «Саутгемптон», «Краснодар», «Белененсеш».