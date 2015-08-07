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    Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ — в 13:00 по Москве

    В 13:00 по Москве в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. 20 команд, разбитых на группы «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг», узнают своих соперников. В их числе и московский ЦСКА.

    Путь представителей лиг:
    Сеяные: «Валенсия», «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Спортинг», «Шахтер».
    Несеяные: «Лацио», «Монако», «Рапид», «Брюгге», ЦСКА.
    Путь чемпионов:
    Сеяные: АПОЭЛ, БАТЭ, «Селтик», «Динамо» (Загреб), «Базель».
    Несеяные: «Астана», «Партизан», «Мальме», «Маккаби» Тель-Авив, «Шкендербеу».
    Отметим, что по решению УЕФА российский клуб не может встретиться с украинским.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 11:20
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 7 августа 2015, 13:10

      Третья пара: Селтик - Мальме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 7 августа 2015, 13:09

      Вторая пара: Шкендербеу - Динамо Загреб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 7 августа 2015, 13:09

      Первая пара: Астана - АПОЭЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Слуцкий 7 августа 2015, 13:00

      по какому каналу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Axidan > Слуцкий 7 августа 2015, 13:07

      я на ютубе смотрю.
      вбей в ютубе Жеребьевка Лиги Чемпионов | Начало в 13:00 (7.08.15)
      трансляция по "Футбол 1"

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan 7 августа 2015, 12:58

      Идеально- Шахтёр - Монако!

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 7 августа 2015, 12:57

      когда деребьевка???сегодня????подскажите пж

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan > Слуцкий 7 августа 2015, 12:58

      Да, через 2 минуты начнётся. в 13-00 ЛЧ, в 14-00 ЛЕ

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      Рейтинг: +108

      Axidan 7 августа 2015, 12:57

      ЦСКА жалко..

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 7 августа 2015, 11:57

      Как так,Спортинг сеяный,Монако,ЦСКА нет???

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      Рейтинг: +407

      18JG 7 августа 2015, 11:54

      ЦСКА уходит в ЛЕ. Инфа сотка.

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      Рейтинг: +504

      alex-76 7 августа 2015, 11:42

      хотелось бы пару МЮ - ЦСКА.....

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