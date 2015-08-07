Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ — в 13:00 по Москве

В 13:00 по Москве в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. 20 команд, разбитых на группы «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг», узнают своих соперников. В их числе и московский ЦСКА.

Путь представителей лиг:

Сеяные: «Валенсия», «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Спортинг», «Шахтер».

Несеяные: «Лацио», «Монако», «Рапид», «Брюгге», ЦСКА.



Путь чемпионов:

Сеяные: АПОЭЛ, БАТЭ, «Селтик», «Динамо» (Загреб), «Базель».

Несеяные: «Астана», «Партизан», «Мальме», «Маккаби» Тель-Авив, «Шкендербеу».

Отметим, что по решению УЕФА российский клуб не может встретиться с украинским.