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    Мутко: «Слуцкому по силам вывести сборную на Евро-2016»

    Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко поделился комментариями по поводу назначения Леонида Слуцкого главным тренером сборной России.

    «Мы неоднократно говорили о том, что на данном этапе национальную сборную должен возглавить российский тренер. Учитывая успешную и эффективную работу Леонида Слуцкого в ЦСКА, считаю, что именно он является тем специалистом, которому будет по силам выполнить задачу выхода на Чемпионат Европы 2016 года. Это взвешенное решение согласовано со всеми заинтересованными сторонами и, на мой взгляд, сейчас выглядит оптимальным. Со своей стороны благодарю профессиональный футбольный клуб ЦСКА за конструктивное сотрудничество и взаимопонимание при решении данного вопроса и желаю Леониду Викторовичу успехов в работе с национальной сборной России!», - сказал Мутко.

    Источник: РФС

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    07.08.2015 11:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Светлу 7 августа 2015, 13:47

      Хуже Слуцкий уже не сделает, это невозможно!!!

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      Рейтинг: +14

      LuckyPotapov 7 августа 2015, 11:32

      "Мы неоднократно говорили о том, что на данном этапе национальную сборную должен возглавить российский тренер"- и это чучело говорит про русских тренеров. А не он ли голландцев привозил. Бабки у уродов кончились вот и раскукарекался

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      Рейтинг: +35

      BDA81 7 августа 2015, 11:10

      По силам утопить окончательно сборную, Лионтич ну ты же вроде не дурак,а ставишь хрен знает кого у руля сборной. Но не потянет Слуцкий. Он до сих пор на старом багаже вылазит,ни чего нового в ЦСКА то не сделал. И нет у него идей ни каких.

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      Рейтинг: +4077

      морозз 7 августа 2015, 11:08

      Отец русского футбола, особа приближённая к императору...господин Мутко!

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