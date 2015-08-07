Канунников: «Опять устроили нервотрепку»

Футболист казанского «Рубина» Максим Канунников поделился мыслями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Штурма» (1:1).

«Во-первых, хорошо, что прошли, но без нервотрепки опять не обошлось. Много разбирали стандартные положения, они на них делали акцент. Обидно, что со стандарта и пропустили. В целом была равная игра: у них были моменты и у нас. Хорошо, что после пропущенного не стали удерживать счет, шли вперед. Я думаю, что на гол мы в итоге-то наиграли. Ребята полностью выложились и хорошо, что прошли дальше.



Показалось, что не так быстро действуем с мячом. Как только заставляли быстрее двигаться мяч, соперник не знал, что делать. Они приехали играть на победу, иногда шли ва-банк, рисковали и ошибались. Надо минимизировать ошибки в простых ситуациях, поменьше брака, тогда будет больше владение мячом и, соответственно, меньше сил останется у соперника», - резюмировал игрок.