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    Канунников: «Опять устроили нервотрепку»

    Футболист казанского «Рубина» Максим Канунников поделился мыслями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Штурма» (1:1).

    «Во-первых, хорошо, что прошли, но без нервотрепки опять не обошлось. Много разбирали стандартные положения, они на них делали акцент. Обидно, что со стандарта и пропустили. В целом была равная игра: у них были моменты и у нас. Хорошо, что после пропущенного не стали удерживать счет, шли вперед. Я думаю, что на гол мы в итоге-то наиграли. Ребята полностью выложились и хорошо, что прошли дальше.
    Показалось, что не так быстро действуем с мячом. Как только заставляли быстрее двигаться мяч, соперник не знал, что делать. Они приехали играть на победу, иногда шли ва-банк, рисковали и ошибались. Надо минимизировать ошибки в простых ситуациях, поменьше брака, тогда будет больше владение мячом и, соответственно, меньше сил останется у соперника», - резюмировал игрок.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.08.2015 10:32
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