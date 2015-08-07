Слуцкий — новый главный тренер сборной России

ПФК ЦСКА уведомил общественность, что его главный тренер Леонид Слуцкий по совместительству занял пост наставника сборной России. Клуб учел сложную ситуацию вокруг главной команды страны и пошел на определенные уступки Российскому футбольному союзу. На совмещении специалист будет работать до окончания отборочного цикла к Евро-2016.





Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие Ближайший матч сборная России проведет в Москве 5-го сентября против шведов.