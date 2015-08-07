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    Слуцкий — новый главный тренер сборной России

    ПФК ЦСКА уведомил общественность, что его главный тренер Леонид Слуцкий по совместительству занял пост наставника сборной России. Клуб учел сложную ситуацию вокруг главной команды страны и пошел на определенные уступки Российскому футбольному союзу. На совмещении специалист будет работать до окончания отборочного цикла к Евро-2016.

    Ближайший матч сборная России проведет в Москве 5-го сентября против шведов.

    Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.08.2015 10:26
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 8 августа 2015, 06:10

      них у него не получится...ибо может он и супер тренер...лучше всех в мире а и гроков нет....

      0
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      Рейтинг: +18

      severs 7 августа 2015, 22:42

      Лучше бы Бердыева назначили он может из говна конфетку делать.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 августа 2015, 17:00

      Удачи.

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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 7 августа 2015, 16:03

      Похоже его только кони в конюшне уважают

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      Рейтинг: +167

      астраханец 7 августа 2015, 15:07

      Жаль его. Теперь весь по уши в гуано будет а сборной... а вообще толку от него мало будет. За 5 лет а ЦСКА так и не выстроил новую оборону

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 августа 2015, 14:51

      Значит арбитры шас будут благосклонны к ЦСКА

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      Рейтинг: +57

      NEOn13 7 августа 2015, 14:27

      Леня взял блин обоз((

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      Рейтинг: +47

      89388900185 7 августа 2015, 14:22

      уверен он может нашей сборной

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      Рейтинг: +47

      89388900185 7 августа 2015, 14:22

      лучший тренер в России удачи Слуцкому

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 августа 2015, 13:59

      Ну не удивили!

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