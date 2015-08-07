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    Файзулин рассказал, как провел отпуск

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, как и где провел летний отпуск.

    «Были круизы по Карибскому морю, по Амазонке, заходили на остров Бора-Бора. Ещё Французская Полинезия. Тогда эмоций было гораздо больше. Все впервые, все необычно. Во время круиза по Амазонке мы плыли в шикарном отеле, а ночью отправлялись смотреть на крокодилов. Погружались в маленькую лодочку с фонарями вроде тех, что на «Дискавери» показывают, и высматривали. Видели маленьких, они вдоль берега прятались. От этой прогулки дух слегка захватывало. Плывешь, как на каноэ, в 20 сантиметрах от воды, пространства мало. И понимаешь, если кто-нибудь лодку качнет, она тут же опрокинется. А вокруг плавают крокодилы. Жутковато», - поведал футболист.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    07.08.2015 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 7 августа 2015, 12:32

      всем интересно, наверное...

      0
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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 7 августа 2015, 10:20

      Отдых со вкусом, молодцом, не стал диван продавливать до пола...

      0
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