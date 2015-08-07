Файзулин рассказал, как провел отпуск

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, как и где провел летний отпуск.

«Были круизы по Карибскому морю, по Амазонке, заходили на остров Бора-Бора. Ещё Французская Полинезия. Тогда эмоций было гораздо больше. Все впервые, все необычно. Во время круиза по Амазонке мы плыли в шикарном отеле, а ночью отправлялись смотреть на крокодилов. Погружались в маленькую лодочку с фонарями вроде тех, что на «Дискавери» показывают, и высматривали. Видели маленьких, они вдоль берега прятались. От этой прогулки дух слегка захватывало. Плывешь, как на каноэ, в 20 сантиметрах от воды, пространства мало. И понимаешь, если кто-нибудь лодку качнет, она тут же опрокинется. А вокруг плавают крокодилы. Жутковато», - поведал футболист.