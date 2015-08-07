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    Билич: «Уверен, что «Вест Хэм» хорошо выступит в АПЛ»

    Главный тренер английского «Вест Хэма» Славен Билич поделился комментариями после вылета своей команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы от албанской «Астры».

    «В начале мы выглядели неплохо, что позволило забить быстрый мяч. Затем пропустили, и контроль был упущен. Я ощущал, что соперники нервничают и предвосхищал еще голы в нашем исполнении. Мы разочарованы, что покидаем турнир. Хотя наши молодые игроки получили неплохой опыт. Впереди у нас АПЛ, где, уверен, выступим хорошо», - заявил хорват.

    Источник: Goal.com

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    07.08.2015 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +35

      BDA81 7 августа 2015, 13:29

      Что то не заметно что будет лучше,очень как то настораживает что бей беги опять какое то,а не игра.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 августа 2015, 11:57

      ха ха ха

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