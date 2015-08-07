Билич: «Уверен, что «Вест Хэм» хорошо выступит в АПЛ»

Что то не заметно что будет лучше,очень как то настораживает что бей беги опять какое то,а не игра.
Главный тренер английского «Вест Хэма» Славен Билич поделился комментариями после вылета своей команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы от албанской «Астры».
«В начале мы выглядели неплохо, что позволило забить быстрый мяч. Затем пропустили, и контроль был упущен. Я ощущал, что соперники нервничают и предвосхищал еще голы в нашем исполнении. Мы разочарованы, что покидаем турнир. Хотя наши молодые игроки получили неплохой опыт. Впереди у нас АПЛ, где, уверен, выступим хорошо», - заявил хорват.