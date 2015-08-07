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    «Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ

    Страховая компания «Росгосстрах» с существенной долей вероятности станет новым спонсором РФПЛ. Соответствующий договор должен быть подписан на следующей неделе. Вероятно, что крупная организация возьмет под свой патронаж и непосредственно Российский футбольный союз. Соглашение с «Росгосстрахом» будет заключено на три года. Напомним, что страховщики уже были спонсорами лиги с 2006-го по 2011-й год. Предыдущим генеральным партнером РФПЛ была компания СОГАЗ.

    «Приход СОГАЗа в российский футбол совпал с приходом на пост президента РФС Сергея Фурсенко, близкого «Газпрому» чиновника. Ясно было, что после того, как ушел из РФС Фурсенко, потом не продлил контракт «Газпром», уйдет в конце концов и СОГАЗ. Это и произошло», - сообщил источник.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.08.2015 07:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 августа 2015, 12:45

      С паршивой овцы хоть шерсти клок, хоть сколько то отстегнут мироеды из Росгосстраха.

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      Рейтинг: +23

      UniverseArta 7 августа 2015, 11:40

      Рос-гос-страх все правильно сделал!)

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      Рейтинг: +4077

      морозз 7 августа 2015, 10:21

      Денег надо больше...Мутко пришёл, батька РФС! Блин!

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 7 августа 2015, 08:28

      Хорошо

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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 7 августа 2015, 07:48

      Пока одни клоуны спонсируют других клоунов - у нас ОСАГО дорожает. Шикарно!

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