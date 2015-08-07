Шоу назвал Швайнштайгера «настоящей легендой»

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением касательно новичков команды — Бастиана Швайнштайгера и Мемфиса Депая.

«Немец — это настоящая легенда. Его огромный опыт поможет нам в борьбе за трофеи. При этом он один из самых скромных игроков, которых я встречал. Он не привлекает к себе много внимания, но при этом не забывает балагурить. Отлично, что теперь он с нами. С Депаем я успел уже подружиться. У него абсолютно иной характер. Он постоянно уверен в себе», - поведал Шоу.