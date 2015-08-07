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    Шоу назвал Швайнштайгера «настоящей легендой»

    Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением касательно новичков команды — Бастиана Швайнштайгера и Мемфиса Депая.

    «Немец — это настоящая легенда. Его огромный опыт поможет нам в борьбе за трофеи. При этом он один из самых скромных игроков, которых я встречал. Он не привлекает к себе много внимания, но при этом не забывает балагурить. Отлично, что теперь он с нами. С Депаем я успел уже подружиться. У него абсолютно иной характер. Он постоянно уверен в себе», - поведал Шоу.

    Источник: Skysports

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    07.08.2015 07:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 7 августа 2015, 10:24

      С нетерпением жду от этих ребят игры достойной

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