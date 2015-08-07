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    Президент «Урала»: «Шатов остается тем же Олежкой, что и раньше»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился своими мнениями касательно своего воспитанника, а ныне полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Олега Шатова.

    «Не считаю ли, что «Урал» продешевил на трансфере Шатова?. Об этом не думаю. Просто радуюсь за Олега, который за сезон проделал путь из ФНЛ до сборной. Неизвестно, как бы сложилась карьера, если б еще год поиграл в «Урале». Вдруг передержали бы? Так что всему свое время. Шатова ведь и раньше приглашали разные клубы, но мы не торопились – не было гарантий, что будет там играть, а не киснуть на скамейке. Зато главный тренер «Урала» Александр Побегалов ему доверял. Я не боюсь, что Шатов поймает звездняк. Это вообще не про него. Он ходит по земле, всего добился сам, продолжает вкалывать. Остается тем же Олежкой Шатовым, что и раньше. Добрым, честным, порядочным. На моей памяти ни у кого в команде с ним не было конфликтов», - заверил функционер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2015 06:54
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