Наставник «Ворсклы»: «Гол «Жилины» буду помнить вечно»

Бывает. В этом, как правило, и заключается тот самый еврокубковый опыт. Когда тот, у кого его нет, выходит 3 в 1 и - ничего, а у того, у кого он есть - в нужный момент "залетает".
И никак по-другому его не получить. "Без поражений нет побед".
Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко поделился мыслями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против словацкой «Жилины». Украинцы выиграли основное время со счетом 2:0, перевели противостояние в дополнительное, а оно привело к результату 3:1. Пропущенный гол не позволил «Ворскле» пройти дальше.