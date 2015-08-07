Наставник «Ворсклы»: «Гол «Жилины» буду помнить вечно»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко поделился мыслями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против словацкой «Жилины». Украинцы выиграли основное время со счетом 2:0, перевели противостояние в дополнительное, а оно привело к результату 3:1. Пропущенный гол не позволил «Ворскле» пройти дальше.

«Нечего комментировать. Ребята практически совершили подвиг, а в самой концовке нас просто наказали. Есть моменты. которые прощаются в Украине, но в Европе они непозволительны. Пропущенный мяч буду помнить всю жизнь. Своих игроков упрекнуть не в чем. Как и обещали, они отдали все силы на поле. Жаль, что случилось так. Теперь следует сосредоточиться на УПЛ», - сказал Сачко.