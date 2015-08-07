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    Наставник «Ворсклы»: «Гол «Жилины» буду помнить вечно»

    Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко поделился мыслями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против словацкой «Жилины». Украинцы выиграли основное время со счетом 2:0, перевели противостояние в дополнительное, а оно привело к результату 3:1. Пропущенный гол не позволил «Ворскле» пройти дальше.

    «Нечего комментировать. Ребята практически совершили подвиг, а в самой концовке нас просто наказали. Есть моменты. которые прощаются в Украине, но в Европе они непозволительны. Пропущенный мяч буду помнить всю жизнь. Своих игроков упрекнуть не в чем. Как и обещали, они отдали все силы на поле. Жаль, что случилось так. Теперь следует сосредоточиться на УПЛ», - сказал Сачко.

    Источник: ФК «Ворскла»

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    07.08.2015 06:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 7 августа 2015, 12:59

      Бывает. В этом, как правило, и заключается тот самый еврокубковый опыт. Когда тот, у кого его нет, выходит 3 в 1 и - ничего, а у того, у кого он есть - в нужный момент "залетает".
      И никак по-другому его не получить. "Без поражений нет побед".

      1
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 7 августа 2015, 11:02

      Это просто жоп* была в концовке. Два раза убегали 3 в 1 и ни фига. Зато вот на последней секунде залетело. Наши как всегда.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 7 августа 2015, 10:21

      Всё равно огромные молодцы, показали характер!

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