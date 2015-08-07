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    Орлов: «Шатову не снесло голову деньгами»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими мыслями о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Олеге Шатове.

    «После победы над «Уралом» команда получила три выходных. Олег подошел к Андре Виллаш-Боашу: «Можно задержусь в Екатеринбурге?» Тренер разрешил. Значит, уверен, что парень не загуляет, не напьется. Шатов – профессионал. Такой же Игорь Смольников, его лучший друг, и Юрий Лодыгин. Эти ребята даже в отпуске не позволяют себе отрываться на полную катушку. Бегают, посещают тренажерный зал, соблюдают режим. И предсезонку начинают не с нуля, как некоторые, а в полной боевой готовности. Надеюсь, на подходе следующее поколение – Рамиль Шейдаев, Алексей Гасилин, о которых Владислав Радимов отзывается с восторгом: «Они все время хотят тренироваться!»
    Однажды я спросил Лучано Спаллетти: «Почему российские футболисты перестают прогрессировать?» В ответ услышал: «В какой-то момент им кажется, что заработали достаточно – и теперь могут расслабиться». Верю, что Шатову, Смольникову, Лодыгину это не грозит. Пусть берут пример с Паоло Мальдини, Райана Гиггза, Пола Скоулза. Миллионеров, сохранявших до сорока мотивацию и дух игрока. Испытание деньгами, популярностью – тяжелая штука. Проходят через это все. Выдерживают немногие. Слава богу, Шатову голову не снесло», - заявил эксперт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2015 06:42
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 7 августа 2015, 10:59

      Ага, а тогда чего то вдруг Шатов вместо ЦСКА в Анжи в последний момент сорвался? Нашел безсеребреника.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 августа 2015, 08:07

      Таким же был и Станислав Черчесов. И прогресс его вратарского мастерства был заметен до его завершения карьеры как игрока. Тренерская карьера у него развивается похожим образом, но сейчас ему нужен клуб! И желательно - ЦСКА! Командной игрой насладимся однозначно, да и результат в европейских турнирах у него будет куда получше, чем у Слуцкого.

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