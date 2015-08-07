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    Стали известны соперники сборной России на юношеском ЧМ

    В чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка группового этапа юношеского Чемпионата мира по футболу — 2015. Квартеты получились следующими. Возраст участвующих игроков не должен превышать 17-и лет.

    Группа A: Чили, Хорватия, Нигерия, США.
    Группа B: Англия, Гвинея, Бразилия, Южная Корея.
    Группа C: Австралия, Германия, Мексика, Аргентина.
    Группа D: Бельгия, Мали, Гондурас, Эквадор.
    Группа E: ЮАР, Коста-Рика, Северная Корея, Россия.
    Группа F: Новая Зеландия, Франция, Сирия, Парагвай.
    Турнир начнется 17-го октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 06:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 7 августа 2015, 10:24

      Ничего сложного, пройдут на одном дыхании!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 августа 2015, 08:58

      Группа проходимая, нужно выходить с первого места. А группа С - группа "смерти"

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 7 августа 2015, 08:26

      Пройдут ))))

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      Рейтинг: +49

      НскМужик 7 августа 2015, 06:56

      Второе место точно наше, так что нормально. Опять группа халявная.

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