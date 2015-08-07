Стали известны соперники сборной России на юношеском ЧМ

В чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка группового этапа юношеского Чемпионата мира по футболу — 2015. Квартеты получились следующими. Возраст участвующих игроков не должен превышать 17-и лет.

Группа A: Чили, Хорватия, Нигерия, США.

Группа B: Англия, Гвинея, Бразилия, Южная Корея.

Группа C: Австралия, Германия, Мексика, Аргентина.

Группа D: Бельгия, Мали, Гондурас, Эквадор.

Группа E: ЮАР, Коста-Рика, Северная Корея, Россия.

Группа F: Новая Зеландия, Франция, Сирия, Парагвай.

Турнир начнется 17-го октября.