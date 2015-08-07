Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов не доволен командной игрой

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов остался недоволен командными взаимодействиями своих подопечных в матче против «Слована» (3:3). По словам специалиста, игроков ждет серьезный разговор.

    «Самое важно на выезде - забивать голы. Мы достигли этой задачи. Действиями в отборе мяча и командным взаимодействием я не доволен. Буду проводить с ребятами серьезный разговор. Соперник играл очень активно и создавал много моментов. У нас есть время до следующей игры, чтобы сделать выводы по этой встрече. В чемпионате мы пропустили всего лишь одни мяч», - сказал Кононов.

    Также Кононов прокомментировал пенальти, который краснодарцы пробивали в конце матча.

    "На эту игру я планировал трех игроков, которые бы били пенальти - это Павел Мамаев, Федор Смолов и Ари. С учетом того, что Смолов еще не забивал за нашу команду, я сам попросил его пробить пенальти", - объяснил тренер свой выбор.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 01:56
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 августа 2015, 11:17

      Команда явно в кризисе,надо что то делать тренерскому штабу, а игрокам надо собраться, и играть в свойственный Краснодару футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      slotchik 7 августа 2015, 09:25

      Согласен. Даже по сумме 4:0 не стоило так легко отдавать инициативу. Ведь можно и не вернуться в игру. Примеров масса. И надо отдать должное словакам не опустили руки и боролись!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 августа 2015, 07:39

      Молодцы ребята !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      20gelding14 7 августа 2015, 06:50

      Слишком расслабились и поверили в победу, а не тут то было. Урок, из которого нужно делать выводы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2015, 05:23

      Второй тайм отвратительно провели.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11