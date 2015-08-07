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    Определились все участники четвертого раунда квалификации ЛЕ

    Команды разбиты на группы сеяных и несеяных.

    Сеяные: «Боруссия Д», «Аякс», «Рубин», «Атлетик», «АЗ», «Зальцбург», «Виктория Плзень», «ПАОК», «Стяуа», «Янг Бойз», «Спарта Прага», «Фенербахче», «Стандард», «Легия», «Бордо», «Панатинаикос», «Лех», «Сент-Этьенн», «Слован», «Саутгемптон», «Краснодар», «Белененсеш».

    Несеяные: «Заря», «Кайрат», «Габала», «Одд», «Милсами», «Работнички», «Войводина», «Брондбю», «Видеотон», «Мидтьюлланд», «Жилина», «Яблонец», «Динамо» Мн, «Астра», «Тун», «Мeльде», «Атромитос», «Альтах», «Хайдук», «ХИК», «Карабах», «Русенборг».

    При жеребьевке российские и украинские клубы будут разведены и не смогут встретиться друг с другом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 01:47
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +27

      EZ 8 августа 2015, 00:01

      Удачи Азербайджанским и российским клубам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      EZ 7 августа 2015, 23:58

      u

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      ДениМ 7 августа 2015, 14:17

      Краснодару - Хик. Рубину - Работнички... Проходимо для обоих. Норм жребий

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 августа 2015, 11:17

      обеим командам желаю удачи!

      -1
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 7 августа 2015, 10:20

      щ

      0
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      Рейтинг: +10

      Rastofar1 7 августа 2015, 09:29

      Слован проиграл, но все равно дальше прошел??

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Rastofar1 7 августа 2015, 10:17

      Краснодару проиграл Слован из Братиславы (Словакия). А Слован Либерец (Чехия) прошёл в 4 раунд.

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams > Rastofar1 7 августа 2015, 12:39

      Слован Либерец из Чехии, а вчера пролетевший братиславский из Словакии

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 августа 2015, 09:13

      Потенциальные соперники очень даже проходимые! Думаю даже слабее Штурма и Слована (по крайней мере по именам). Так что надеюсь хотя бы в этом розыгрыше на групповой стадии еврокубков будут участвовать все российские команды!

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 7 августа 2015, 08:59

      Круто

      0
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      Рейтинг: +49

      НскМужик 7 августа 2015, 06:57

      Даже в финале встретится не смогут? Это нечестно!

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 7 августа 2015, 05:45

      Отлично просто, соперники просто конфетки. Разворачивай и кушай!

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > морозз 7 августа 2015, 08:49

      И вправду. Штурму и Словану, выходит, не повезло.

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      Рейтинг: +52

      slotchik > морозз 7 августа 2015, 09:18

      Ну вот почему тут ты адекват, а как говорим о спартаке и я опелирую фактами ты косиш подддурачка?!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > slotchik 7 августа 2015, 10:15

      Слышь котяра...мы коты не косим, берега по путал?

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Старый Пью 7 августа 2015, 10:16

      Пусть отдыхают...заслужили!

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