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    FA будет дисквалифицировать симулянтов на три матча

    Футбольная ассоциация Англии ужесточит наказания для игроков, уличенных в симуляции.

    Если в результате действий симулянта его соперник получает красную карточку, то она будет аннулирована. В том случае, если будет установлено, что мнимая жертва сознательно пыталась обмануть судью, чтобы оставить соперников в меньшинстве, симулянт получит трехматчевую дисквалификацию.

    При этом симулировать ради штрафных и пенальти пока можно безнаказанно. Эти вравила вступают в дйествие в сезоне-2015/16.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.08.2015 01:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +69

      Garri98 7 августа 2015, 23:06

      А как будут поступать с пакостниками типа Косты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 7 августа 2015, 10:23

      Да и не только в Англии пора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      HAARP 7 августа 2015, 09:14

      Перед тем как публиковать новости, проверьте их на ошибки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 7 августа 2015, 05:50

      Если у нас такое введут ...то ЦСКА и Зениту надо набирать пяток составов, иначе играть будет некому!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 03:31

      давно пора и полностью во всех вариантах

      0
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