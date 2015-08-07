FA будет дисквалифицировать симулянтов на три матча

Футбольная ассоциация Англии ужесточит наказания для игроков, уличенных в симуляции.

Если в результате действий симулянта его соперник получает красную карточку, то она будет аннулирована. В том случае, если будет установлено, что мнимая жертва сознательно пыталась обмануть судью, чтобы оставить соперников в меньшинстве, симулянт получит трехматчевую дисквалификацию.

При этом симулировать ради штрафных и пенальти пока можно безнаказанно. Эти вравила вступают в дйествие в сезоне-2015/16.