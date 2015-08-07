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    Аквилани перешел в «Спортинг»

    Альберто Аквилани прошел медицинское обследование и официально стал игроком лиссабонского «Спортинга».

    31-летний полузащитник присоединился к португальскому клубу в качестве свободного агента после того, как не было подписано новое соглашение с «Фиорентиной», где он выступал до этого.

    Сообщается, что Аквлинани будет выступать за «Спортинг» в течение трех сезонов, получая по два миллиона евро за каждый.

    Источник: Football Italia

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    07.08.2015 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Viola 7 августа 2015, 08:42

      они его с закрытыми глазами покупали что ли? да за такую зарплату можно было десяток молодых бразильцев взть... хотя бы трое заиграли и нормально- продали их в топы

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