Аквилани перешел в «Спортинг»

Альберто Аквилани прошел медицинское обследование и официально стал игроком лиссабонского «Спортинга».

31-летний полузащитник присоединился к португальскому клубу в качестве свободного агента после того, как не было подписано новое соглашение с «Фиорентиной», где он выступал до этого.

Сообщается, что Аквлинани будет выступать за «Спортинг» в течение трех сезонов, получая по два миллиона евро за каждый.