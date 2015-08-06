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    РФС, ЦСКА и Слуцкий договорились о работе тренера в сборной

    Российский футбольный союз достиг договоренности с ЦСКА и Леонидом Слуцким относительно порядка работы специалиста со сборной России.

    Суть соглашения состоит в том, что Слуцкий отработает с национальной командой по схеме 4+2 матча, не покидая пост тренера клуба. Если результат будет удовлетворительным, то переговоры возобновятся.

    «С вероятностью в 99% можно сказать, что вопрос решен, хотя некоторые шероховатости остаются. В самое ближайшее время последует заявление о том, что со Слуцким достигнута договоренность, согласно которой он будет совмещать работу в сборной и ЦСКА на четыре оставшихся матча отборочного цикла и две стыковые игры, если в этом будет необходимость», - поведал источник, знакомый с ходом переговоров.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2015 23:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 августа 2015, 09:18

      А что есть из кого выбирать ? Кого то надо все равно ставить.. Хотя эту команду никто не научит играть. Не пойму зачем Леня согласился. Дело кончится тем, что и из сборной вылетит и из ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +28

      AlSl11 7 августа 2015, 08:24

      Хуже точно не будет.

      -1
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      Рейтинг: +129

      DAD81 7 августа 2015, 08:14

      Очень жаль! Не знаю, поможет ли Леонид сборной, но ЦСКА это совместительство вероятнее всего ослабит. (((

      1
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      Рейтинг: +14

      прево 7 августа 2015, 07:36

      мутко редкий пакостник,непотопляемый
      у путина все такие

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      Рейтинг: +11

      molodec2008 7 августа 2015, 07:15

      Жалко Слуцкого , спец. хороший, но что можно сделать из нашей сборной за 4 матча????А потом всех собак на него спустят((

      1
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      Рейтинг: +13

      20gelding14 7 августа 2015, 06:56

      Хуже не будет, да и лучше вряд ли. А законы у нас только для Вани, а Ивану Ивановичу они не нужны, он всегда прав. Браво, брависимо....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2015, 05:26

      Если уж эту качалку ставите тренером-то дайте ему работать только со сборной.Я понимаю что мы в России живем-и власть имущим наплевать на законы-но зачем тогда контракты????? Для чего вся эта показуха,плохо начинает Мутко в РФС.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2015, 05:21

      Законы для ЦСКА со Слуцким не писаны что ли? В контрактах обоих тренеров есть пункт о невозможности совмещения-что за беспридел у нас в РПЛ ???

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 августа 2015, 05:19

      Кто удаляет комменты? Что за ерунда на этом сайте-достали бомбардиры.

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      Рейтинг: +10

      Dager099 7 августа 2015, 04:39

      Мдаа очень интересно,ну посмотрим,что из этого выйдет...

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