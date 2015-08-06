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    Лига Европы. «Краснодар» проходит «Слован»

    Два безответных гола, которые забил "Краснодар" в домашнем матче, оставляли «Словану» довольно призрачные шансы, а к 11-ой минуте ответной встречи даже этот призрак надежды, казалось, рассеялся. К этому времени Мамаев успел сделать дубль, и общий счет стал 4:0 в пользу «Краснодара».

    «Слован» начал забивать только в последнем тайме двухматчевого противостояния, зато сделал это трижды, и каждый раз – усилиями Роберта Виттека. 20 с небольшим минут понадобилось тому, чтобы сотворить хет-трик и заставить болельщиков «Краснодара» немного понервничать. Но все для них обошлось: на последней минуте Федор Смолов реализовал пенальти, установив окончательный счет матча – 3:3

    6 августа. Братислава. Стадион «Пасиенки»

    Слован (Словакия) – Краснодар (Россия) – 3:3 (0:2) Онлайн трансляция матча

    Голы: 0:1 – Мамаев (пен.), 8; 0:2 – Мамаев, 11; 1:2 – Виттек, 54; 2:2 – Виттек, 60; 3:2 – Виттек, 77; 3:3 - Смолов (пен.), 90.

    Слован: Муха, Секулич, Гудак, Горосито, Салата; Поданы, Гонсалес (Штефаник, 80), Милинкович, Кубик (Орсула, 72), Пелтье (Месарош, 46), Виттек.

    Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев (Торбинский, 46), Газинский (Страндберг, 64), Ахмедов, Лаборде (Вандерсон, 78), С. Петров, Ари, Смолов.

    Предупреждения: Пелтье, 33; Месарош, 55; Газинский, 58; Страндберг, 72.

    Судья: Себастьен Дельферье (Бельгия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 23:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +226

      рус фан 7 августа 2015, 13:08

      Игра выявила слабость оборонцев Краснодара против мощного форварда который умудрился хет трик с игры сделать, вторая слабость которая причем еще с того сезона тащится это реализация голевых моментов, после первого тайма спокойно можно было 0-4 уходить, но парни даже в ворота не попадали. Федя в целом был активен, но много терял мяч кпд плохое, мог то же хет трик сделать. Слован в первом тайме напоминал клуб из низов ФНЛ, а во втором считаю просто Краснодар сам развалился что и позволило словакам сравнять счет. Болел Краснодара с выходом дальше в ЛЕ поздравляю.

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      Рейтинг: +14

      прево 7 августа 2015, 07:41

      отскок и оцтой с дунайскими клупцами еле-еле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 03:26

      Хорошо ж расслабились - отдав полновесную победу в таблицу коэф-тов и в свою копилку и в общую.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 7 августа 2015, 00:42

      Так играть в Европе нельзя. Нельзя так расслабляться и отдавать игру. Теперь можно расслабиться, но выводы нужно сделать. Краснодар - прекрасная команда и она должна показывать хорошую игру в Европе.

      -1
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      Рейтинг: -100

      серИт > n272nm 7 августа 2015, 00:54

      ну да так и будет

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 августа 2015, 00:01

      Это очень по-российски: добиться преимущества, потом расслабиться и подарить сопернику шанс - чтобы затем потом и сверхусилиями склонять чашу в свою пользу.

      -

      Ничего; клуб зарабатывает полезный опыт, который пригодится в будущем.
      Следующий раз просто прибьют соперника, чтоб и голову не надеялся поднять.
      Класс "Краснодара" безусловно выше, и задача пройти в ГЭ ЛЕ это задача техническая, задача проходная.

      1
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      Рейтинг: -100

      серИт > ФК Зенит всея Руси 7 августа 2015, 00:14

      посмотрим на зенит какие очки он принесет, начали тоже резво вроде

      -1
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      Рейтинг: +7

      co;ld 6 августа 2015, 23:58

      Что Цска , что Краснодар отскочили, в след раунде прощать не будут.

      -2
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      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > co;ld 7 августа 2015, 00:14

      уахаха отскок в 5 голов щутишь рубироидовый чтоль, тот тоже не смог штурм победить

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 6 августа 2015, 23:33

      краснодар конечно разочаровал своей игрой
      позор команде

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 6 августа 2015, 23:33

      если с таким клубом так играют.то что дальше будет

      -2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 августа 2015, 23:30

      Неплохо

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 > roman230582 6 августа 2015, 23:31

      ты говоришь не плохо?да просто ужас

      -1
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