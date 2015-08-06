Минское «Динамо» проходит «Цюрих»

Матч в Швейцарии минские динамовцы выиграли со счетом 0:1, но добытое преимущество не сумели удержать и пять минут. Уже на четвертой минуте ответной встречи Амин Чермити восстановил полное равновесие, которое держалось на протяжении основного и почти всего дополнительного времени. Когда казалось, что серии пенальти не избежать, Фатос Бечирай забил решающий мяч, который вывел «Динамо» в раунд плей-офф.



6 августа. Брест. Стадион «Брестский»

Динамо (Беларусь) – Цюрих (Швейцария) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Чермити, 4, 1:1 – Бечирай, 118.