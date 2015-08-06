Билялетдинов: «Нервный получился матч»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов пообщался с журналистами после ответного матча со «Штурмом», который закончился с устраивающим казанцев счетом 1:1.

- Нервный получился матч. Но тот период, полоса не забивания голов очень мешает команде раскрепоститься. Уверяю вас, на тренировках Оздоев такие моменты забивает из десяти десять. И Карадениз тоже. Здесь конечно и соперники другие, но гол раскрепощает, а промахи сковывают.

Неразбериха при угловом. Надо разбираться. Капитан уровнял ситуацию. Нет кадрового ресурса. Травмированы Эдуардо и Билялетдинов. У бразильца приводящая, у Динияра ахил. Я считаю, что Батов вышел неплохо.

Чтобы не «пожарить» нам нужна стабильная позиция в чемпионате. Думаю, что Лига Европы нам в этом помогает.

- Почему вы сели на скамейку после пропущенного гола?

- Мысль зашла в голову: «Может посижу и пойдет?».

- Не боялись выпускать Батова?

- Нет. Он парень резкий. Можно было бы Кисляка, но хотелось более быстрого игрока.

- Какого соперника хотите?

- Это жребий. Хотелось бы выйти в группу. Но даже матчами с «Боруссией» не разбрасываются.

- Ходят слухи о переходе Шейдаева.

- Я буду предоставлять шанс молодому показать себя. Не так уж много у нас нападающих, да и имеющиеся встрепенуться. Но нужно подождать, все еще может сорваться. Могилевец? Мы бы и сейчас его вернули. Тогда он был никому неизвестный. После нас — это уже игрок другого статуса. Он ездил на чемпионат мира. Не все условия приемлемы. Вот финансы позволили нам взять Лемоса, а на русских выдвигаются суммы с шестью нулями и не рублей... Приходится готовить молодежь для сборной Уругвая.