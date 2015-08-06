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    Билялетдинов: «Нервный получился матч»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов пообщался с журналистами после ответного матча со «Штурмом», который закончился с устраивающим казанцев счетом 1:1.

    - Нервный получился матч. Но тот период, полоса не забивания голов очень мешает команде раскрепоститься. Уверяю вас, на тренировках Оздоев такие моменты забивает из десяти десять. И Карадениз тоже. Здесь конечно и соперники другие, но гол раскрепощает, а промахи сковывают.

    Неразбериха при угловом. Надо разбираться. Капитан уровнял ситуацию. Нет кадрового ресурса. Травмированы Эдуардо и Билялетдинов. У бразильца приводящая, у Динияра ахил. Я считаю, что Батов вышел неплохо.

    Чтобы не «пожарить» нам нужна стабильная позиция в чемпионате. Думаю, что Лига Европы нам в этом помогает.

    - Почему вы сели на скамейку после пропущенного гола?

    - Мысль зашла в голову: «Может посижу и пойдет?».

    - Не боялись выпускать Батова?

    - Нет. Он парень резкий. Можно было бы Кисляка, но хотелось более быстрого игрока.

    - Какого соперника хотите?

    - Это жребий. Хотелось бы выйти в группу. Но даже матчами с «Боруссией» не разбрасываются.

    - Ходят слухи о переходе Шейдаева.

    - Я буду предоставлять шанс молодому показать себя. Не так уж много у нас нападающих, да и имеющиеся встрепенуться. Но нужно подождать, все еще может сорваться. Могилевец? Мы бы и сейчас его вернули. Тогда он был никому неизвестный. После нас — это уже игрок другого статуса. Он ездил на чемпионат мира. Не все условия приемлемы. Вот финансы позволили нам взять Лемоса, а на русских выдвигаются суммы с шестью нулями и не рублей... Приходится готовить молодежь для сборной Уругвая.

    Источник: Sports.ru

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    06.08.2015 22:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 7 августа 2015, 00:55

      рин саярч , да нормально всё , давай у к.б. побед бери , на владении , потихонечку вперед не лезь на кнтратачках, на ошибочках давай , повторюсь , побед нужен ,
      ничей не принимается , ну только 5-5 разве.

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