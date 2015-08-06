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    Лига Европы. «Рубин» сыграл вничью со «Штурмом» и прошел дальше

    Гостевая победа со счетом 2:3 дала «Рубину» неплохое преимущество в ответной встрече, и казанцы его не растеряли. Хотя немного поволноваться поклонникам «Рубина» все же пришлось: на 68-ой минуте Тадич забил, и австрийцев отделял от прохода в следующий раунд всего один мяч. Но на 85-ой минуте Кузьмин похоронил все надежды «Штурма», установив окончательный счет – 1:1, который выводит «Рубин» в плей-офф квалификации.

    6 августа. Казань. Стадион «Центральный»

    Рубин (Россия) – Штурм (Австрия) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Тадич, 68; 1:1 – Кузьмин, 85.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Лемос, Оздоев, Набиуллин, Камболов, Георгиев, Карадениз, Дядюн, Портнягин.

    Штурм: Эссер, Ликогианнис (Эренрайх, 45), Мадль, Шпенльхофер, Камавуака, Оффенбахер, Добрас (Кинаст, 80), Шик, Шмербек (Эдомвоньи, 46), Поцман, Тадич.

    Предупреждения: Камболов, 66; Оффенбахер, 81.

    Судья: Лиран Лиани (Израиль)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 21:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 7 августа 2015, 06:29

      Рубин как обычно,в гостях выйграл,дома нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      borsch123 6 августа 2015, 22:51

      молодцы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 августа 2015, 22:36

      Поздравляю Рубин с выходом в следующий этап ЛЕ! Молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 21:41

      Нормуль - сойдёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Losharik 6 августа 2015, 21:36

      Поздравления Рубину!
      Но с такой игрой,попадись более опытный соперник,и можно сушить весла...

      -1
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      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > Losharik 7 августа 2015, 00:16

      как еще опытнее ыхых

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт > Losharik 7 августа 2015, 00:51

      еще опытнее ыхых

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 6 августа 2015, 21:34

      Ну УРЯ, ЧЁ...

      0
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