Мончи: «Мы разглядели в Шведе невероятный талант»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал трансфер молодого полузащитника львовских «Карпат» Марьяна Шведа. В частности, он рассказал о разнице между переходами Шведа и его соотечественника Евгения Коноплянки.

«Коноплянка является сложившимся футболистом, и мы делаем ставку на него уже сегодня. По поводу Шведа, мы видим в нем потенциал и хотим, чтобы он развивался. Даже если бы «Севилья» не купила бы Коноплянку, то всe равно была бы заинтересована в трансфере Шведа. Наша цель — подготовить Марьяна к игре за основной состав. Это наша общая цель на будущее. Мы разглядели в нeм невероятный талант», - приводит слова Мончи официальный сайт «Карпат».

Сам Марьян Швед рассказывал в интервью украинским СМИ, что перым испанским клубом, который заинтересовался им, была «Валенсия», однако футболист по совету агента дождался предложения «Севильи» и выбрал именно ее.