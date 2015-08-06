Молодежное первенство. «Терек» обыграл «Мордовию»

В стартовом матче четвертого тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ встретились грозненский «Терек» и саранская «Мордовия». Победу благодаря единственному голу Аюба Бацуева отпраздновали чеченские игроки. Саранчане же из-за быстрого удаления Сергея Учелькина (две желтых карточки в течение двух минут) с 65-й минуты действовали в меньшинстве.





6 августа. Грозный. Стадион им. Султана Билимханова

Терек (мол.) (Грозный) - Мордовия (мол.) (Саранск) - 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Бацуев, 70.