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    Молодежное первенство. «Терек» обыграл «Мордовию»

    В стартовом матче четвертого тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ встретились грозненский «Терек» и саранская «Мордовия». Победу благодаря единственному голу Аюба Бацуева отпраздновали чеченские игроки. Саранчане же из-за быстрого удаления Сергея Учелькина (две желтых карточки в течение двух минут) с 65-й минуты действовали в меньшинстве.

    6 августа. Грозный. Стадион им. Султана Билимханова
    Терек (мол.) (Грозный) - Мордовия (мол.) (Саранск) - 1:0 (0:0)
    Голы: 1:0 - Бацуев, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Akraarsenal 6 августа 2015, 21:22

      Бацуев талант...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 19:19

      дожали таки

      0
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