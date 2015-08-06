Генич: «Твиттер» - это гаджетоболезнь, от которой сейчас никуда не деться»

Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» сказал, что «Твиттер» поглотил многих его коллег по цеху.





«Многие наши зрители еще не знают, сколько времени мы проводим в "Вайбере"! Еще больше, чем в "Твиттере". Ну, это часть нашей корпоративной внутренней жизни. А вообще, действительно, "Твиттер" поглотил многих комментаторов, но он сейчас очень популярен в плане добычи информации, потому что она там появляется очень оперативно, тебе даже не надо на новостные порталы заходить. Но да, наверное, соглашусь, что многие комментаторы, и я в частности, проводят там слишком много времени. Это такая гаджетоболезнь, от которой сейчас никуда не деться. Ты хочешь быть в потоке, владеть информацией, делиться ею. Хорошо это или плохо? Не мне судить, но это такое веяние времени, а мы стараемся идти с ним в ногу», - сообщил Генич.

