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    Генич: «Твиттер» - это гаджетоболезнь, от которой сейчас никуда не деться»

    Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» сказал, что «Твиттер» поглотил многих его коллег по цеху.

    «Многие наши зрители еще не знают, сколько времени мы проводим в "Вайбере"! Еще больше, чем в "Твиттере". Ну, это часть нашей корпоративной внутренней жизни. А вообще, действительно, "Твиттер" поглотил многих комментаторов, но он сейчас очень популярен в плане добычи информации, потому что она там появляется очень оперативно, тебе даже не надо на новостные порталы заходить. Но да, наверное, соглашусь, что многие комментаторы, и я в частности, проводят там слишком много времени. Это такая гаджетоболезнь, от которой сейчас никуда не деться. Ты хочешь быть в потоке, владеть информацией, делиться ею. Хорошо это или плохо? Не мне судить, но это такое веяние времени, а мы стараемся идти с ним в ногу», - сообщил Генич.
    Полностью интервью с Константином Геничем можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 19:22

      Точно болезнь и страсть и мания

      ААААА Ха Ха Ха :~))

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