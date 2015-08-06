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    Дышеков: «Базелюк — забивной нападающий»

    Главный тренер калининградской «Балтики» Хазрет Дышеков поделился мнением о пополнении своей команды в лице нападающего московского ЦСКА Константина Базелюка.

    «Этим вопросом занималось руководство клуба. Я поддержал. Правда, нам сейчас закрыли заявку… Но надеемся, что всё разрешится. Мы искали хорошего нападающего и в лице Базелюка, надеюсь, такого получим. Не смущало ли, что Базелюк не заиграл в московском «Торпедо», а летом так и не сумел трудоустроиться РФПЛ? Мы на это не обращали внимания — в других клубах свои принципы и требования. Остановились на Базелюке. Он забивной, это самое главное. Хорош на «втором этаже», может обострить», - сказал наставник.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.08.2015 17:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +167

      астраханец 7 августа 2015, 15:13

      Хазрет толковый тренер, умеет из гуано конфетку делать. По крайней мере к его команд всегда был характер и воля

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 августа 2015, 21:14

      Ну он явно не хуже Странберга...((( какой резон его в аренду отправлять а того держать?!

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 6 августа 2015, 19:59

      Хороший выбор!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 августа 2015, 18:13

      Ждём русского Герда Мюллера или Гарри Линекера! И побыстрее! ЧМ-2018 на носу!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 августа 2015, 18:06

      Постарайтесь парня раскрутить в форварда хорошего!

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      Рейтинг: +22

      Genario 6 августа 2015, 17:44

      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:19

      повезло с ним

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