Дышеков: «Базелюк — забивной нападающий»

Главный тренер калининградской «Балтики» Хазрет Дышеков поделился мнением о пополнении своей команды в лице нападающего московского ЦСКА Константина Базелюка.

«Этим вопросом занималось руководство клуба. Я поддержал. Правда, нам сейчас закрыли заявку… Но надеемся, что всё разрешится. Мы искали хорошего нападающего и в лице Базелюка, надеюсь, такого получим. Не смущало ли, что Базелюк не заиграл в московском «Торпедо», а летом так и не сумел трудоустроиться РФПЛ? Мы на это не обращали внимания — в других клубах свои принципы и требования. Остановились на Базелюке. Он забивной, это самое главное. Хорош на «втором этаже», может обострить», - сказал наставник.