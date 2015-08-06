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    Тарасов: «Уралу» не всегда везет»

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала».

    «Реваншистские настроения перед «Уралом»? Прошлый сезон уже забыт. Теперь новый чемпионат, новые цели и новые задачи – мы готовимся к игре и не думаем, что было в прошлом году. «Урал» — играющая команда. Не всегда им везет, не всегда реализуют свои моменты, но легко в Екатеринбурге нам не будет, это 100%. Был разбор игры с «Динамо» (1:1) на базе. Обсудили матч, тренер указал нам на ошибки. Остальное время недельного цикла посвятили предстоящей встрече с «Уралом», - сказал игрок.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2015 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 6 августа 2015, 17:29

      Да уж тот кошмарный матч лучше не впоминать

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:22

      Работать надо, тогда иногда и с везением проблем не будет :~))

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