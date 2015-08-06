Тарасов: «Уралу» не всегда везет»

Да уж тот кошмарный матч лучше не впоминать
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала».
«Реваншистские настроения перед «Уралом»? Прошлый сезон уже забыт. Теперь новый чемпионат, новые цели и новые задачи – мы готовимся к игре и не думаем, что было в прошлом году. «Урал» — играющая команда. Не всегда им везет, не всегда реализуют свои моменты, но легко в Екатеринбурге нам не будет, это 100%. Был разбор игры с «Динамо» (1:1) на базе. Обсудили матч, тренер указал нам на ошибки. Остальное время недельного цикла посвятили предстоящей встрече с «Уралом», - сказал игрок.