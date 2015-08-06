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    Карпин прогнозирует победу «Рубина» над «Штурмом»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился прогнозом на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между казанским «Рубином» и австрийским «Штурмом».

    «Рубин» неудачно начал чемпионат, но в Австрии сыграл отлично. Если бы казанцы не подрасслабились, то могли бы выиграть у «Штурма» и с более крупным счетом, чем 3:2. После неудачных матчей в чемпионате России «Рубин» захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, а заодно вернуть себе уверенность. Это можно сделать за счет побед в Лиге Европы. Ставлю на тотал больше и победу «Рубина» в этой встрече», - подытожил специалист.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    06.08.2015 16:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Дроздoff 6 августа 2015, 21:41

      Ну почти)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 6 августа 2015, 18:51

      ВАЛЭРИС ВЕРИМ!

      0
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      Рейтинг: +22

      Genario 6 августа 2015, 17:52

      Валера, молодец!

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:18

      Я тоже

      0
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      Рейтинг: +58

      PTZevolution 6 августа 2015, 16:55

      Валера пошел по ставочкам)

      1
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