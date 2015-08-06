Карпин прогнозирует победу «Рубина» над «Штурмом»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился прогнозом на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между казанским «Рубином» и австрийским «Штурмом».

«Рубин» неудачно начал чемпионат, но в Австрии сыграл отлично. Если бы казанцы не подрасслабились, то могли бы выиграть у «Штурма» и с более крупным счетом, чем 3:2. После неудачных матчей в чемпионате России «Рубин» захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, а заодно вернуть себе уверенность. Это можно сделать за счет побед в Лиге Европы. Ставлю на тотал больше и победу «Рубина» в этой встрече», - подытожил специалист.