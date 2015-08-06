Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Корнеев: «ЦСКА нужен нападающий»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о том, способен ли московский ЦСКА пройти раунд плей-офф Лиги чемпионов.

    «ЦСКА может соперничать с любой командой в раунде плей-офф и вообще всей Лиги чемпионов, команда обладает необходимой сбалансированностью для этих задач. Но для того, чтобы повысить конкурентоспособность с сильнейшими командами Европы, армейцам нужен новый нападающий. Ахмед Муса может быть хорош на многих позициях, даже в центре нападения, но требовать от него качества игры на острие и возлагать на него такую ответственность не очень реально. В Лиге чемпионов нужен типичный центрфорвард, который бы цеплялся за мяч, брал игру на себя, был бы быстр именно в нужные мгновения игры», - заявил эксперт.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2015 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 августа 2015, 18:50

      не только нападающий,но и защитники и вратарь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2015, 18:49

      Ага еще и защитников и голкипера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 6 августа 2015, 17:25

      С такой дырищей в защите и в ле делать нечего

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер 6 августа 2015, 16:36

      Сапогова берите

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 августа 2015, 16:24

      Ну да, мало что нового сказал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Genario 6 августа 2015, 16:24

      Очень нужен Думбия!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 > Genario 6 августа 2015, 18:26

      Почему то не хочет Думбия возвращаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 16:18

      очевидно

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11