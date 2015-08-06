Корнеев: «ЦСКА нужен нападающий»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о том, способен ли московский ЦСКА пройти раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«ЦСКА может соперничать с любой командой в раунде плей-офф и вообще всей Лиги чемпионов, команда обладает необходимой сбалансированностью для этих задач. Но для того, чтобы повысить конкурентоспособность с сильнейшими командами Европы, армейцам нужен новый нападающий. Ахмед Муса может быть хорош на многих позициях, даже в центре нападения, но требовать от него качества игры на острие и возлагать на него такую ответственность не очень реально. В Лиге чемпионов нужен типичный центрфорвард, который бы цеплялся за мяч, брал игру на себя, был бы быстр именно в нужные мгновения игры», - заявил эксперт.